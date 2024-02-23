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【古都夜八点】洛阳“咖啡+”夜经济 火热夜幕市井气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 18:41

　　10日晚，夜幕降临，华灯初上，流光溢彩之间，洛阳城市开启了另一种活力。

　　26岁的涧西区青年李琳琳走出写字楼，搭乘地铁一号线前往位于西工区长乐街附近的一家创意咖啡店。这一晚，她与另外几名喜欢音乐的朋友相约，来这里“找灵感”。

　　这家咖啡店紧邻中州渠，在店门口东望，能看到不远处的应天门。正因如此，这家咖啡店成为不少游客拍照的热门打卡地，也吸引来了不少像李琳琳一样的本地年轻人。

　　点一杯温热的拿铁，和三五好友一起坐在咖啡店门外的小桌旁，吹着小风、聊聊天、唱唱歌，看着应天门的灯光次第亮起，这对职场压力较大的李琳琳来说，无疑应了那句“人间烟火气，最抚凡人心”。

　　如今，随着咖啡消费需求日益增长和社交空间变化，越来越多像李琳琳一样的年轻人汇聚夜间消费场所，夜间咖啡店逐渐成为年轻人的社交新宠。

　　年轻人在咖啡的醇香味儿中闲谈、阅读、工作，人气的爆发也使得越来越多的咖啡店主动延长夜间营业时间，适时推出“咖啡+暖食”“咖啡+烈酒”等“咖啡+”服务模式，以新兴业态和功能空间革新消费体验，刺激线下消费。

　　在涧西区广州市场步行街内的另一家品牌咖啡店门口，一个手写的荧光公告牌刚刚被修改放出。该咖啡店店主胡女士介绍，近日天气转暖，晚上出来遛弯闲逛的市民游客多了起来，为紧抓“夜经济”商机，咖啡店的闭店时间从原来的21时推迟至22时30分。同时，每晚八点以后，店内还会适当调暗灯光、更新场景，除咖啡外，另为顾客供应酒类、烤串、华夫饼等，“每天晚上我们店门口还会有网络歌手直播，相当于一场免费的小型演唱会，这是我们咖啡店顾客的‘专属福利’。”

　　走访中，洛报融媒记者发现，仅广州市场步行街商圈范围内，夜间营业的咖啡店就不下10家。或主打音乐、或主打美食、或主打环境，各家咖啡店推出的“咖啡+”特色服务不尽相同，也给了众多消费者更多的选择。

　　“晚上来喝咖啡的人越来越多。”在伊滨区立雪东路与文化街交叉口附近的一家咖啡店内，咖啡师昊天这样说。他表示，他们咖啡店从下午3点开始就增加酒水供应，但晚上来喝咖啡的人仍旧比喝酒的人多，为满足顾客的多元需求，店内推出甜品、烤肠拼盘等轻食套餐，颇受顾客欢迎，“夜间咖啡的主要受众是30岁以下的年轻人。”

　　咖啡夜间消费市场的火热，不仅提升了城市的生活品质与文化气息，还为广大市民游客带来了社交化、沉浸式的消费新体验，为洛阳这座城市留下了更多冒着烟火气的市井故事。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 董浩 荣青云 杨夏 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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