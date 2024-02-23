讲解牡丹、推介美食，洛阳汉服萌娃“导游”上线

11日上午，洛阳市西苑公园内，五六名身穿汉服的小朋友手拿话筒，为正在赏花的市民游客做起了小导游，吸引了不少人围观。

“这是我们的洛阳红牡丹，是牡丹家族中唯一以洛阳命名的品种。”“洛阳牡丹可分为黄、白、粉、红、紫、黑、蓝、绿、橙和复色共十大色。”……11日上午，洛阳市西苑公园内，五六名身穿汉服的小朋友手拿话筒，为正在赏花的市民游客做起了小导游，吸引了不少人围观。

这是涧西区长一社区联合辖区幼儿园开展“牡丹小使者 花式迎来宾”主题活动的现场。活动中，除了介绍牡丹花的品类和历史外，小朋友们还在与游客的一问一答中，当起了家乡美食“推荐官”，如数家珍地介绍起牛肉汤、水席、烫面角等美食。

长一社区相关负责人介绍，举办此次活动，旨在助力来洛游客获得难忘的游玩体验，同时帮助更多青少年增强城市主人翁意识。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王奕 邱果果 文/图)