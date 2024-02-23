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4月12日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 16:07

　　落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王。竞夸天下无双艳，独立人间第一香。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有530多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的52%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、珊瑚台、墨润绝伦、李园春、赛芙蓉等；初开的牡丹品种有银丝贯顶、春红娇艳、十八号、枫叶红、岛锦等。另外，千姿牡丹园内菊花桃、荚蒾、黄刺玫、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　王城公园：全园共有510多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有金丝贯顶、肉芙蓉、胜葛巾、红宝石、姚黄、首案红等；初开的牡丹品种有初乌、浪花锦、花王、岛大臣、月宫烛光、玉芙蓉等。园内棣棠、樱花、钻石海棠、西府海棠等争奇斗艳。

洛阳市王城公园

　　中国国花园：全园共有530多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的53%，主要分布在二乔亭、国花台周边、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋等处。其中：盛开的牡丹品种有村松樱、群乌、胡红、雪映桃花、映红、春红娇艳、璎珞宝珠等；初开的牡丹品种有岛大臣、御所樱、花王、假葛巾紫、花竞、红辉狮子等。园内二月兰、一叶樱、棣棠等竞相绽放。

中国国花园

　　国家牡丹园：全园共有约350个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的35%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有赛墨莲、姚黄、赵粉、芳纪、太阳、黄翠羽、泼墨等；初开的牡丹品种有书生捧墨、墨荷、绿香球、花都绿、晨辉等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、连翘等争奇斗艳。

国家牡丹园

　　南山牡丹园：全园共有约230个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的58%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、花道等区域。其中:盛开的牡丹品种有雨后风光、岛锦、墨润绝伦、菱花湛露、黄翠羽、洛阳红、雪映桃花、贵妃插翠等；初开的牡丹品种有姚黄、豆绿、朝衣、青龙卧墨池、霓虹焕彩、如花似玉等。园内海棠、樱花、梨花、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

　　天香牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的20%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、洛阳红、银红巧对、蓝月亮、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台等；初开的牡丹品种有迎日红、花竞、岛锦、粉中冠、黑海洒金、香玉等。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

　　国际牡丹园：全园共有50多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的20%，主要分布在华夏园、锦绣园和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有水墨丹青、麻姑献寿、老君紫、翰墨丹青、黄冠、淑粉、蓝月亮、冬凌桃仙等；初开的牡丹品种有紫盘托桂、银红巧对、火炼金丹、丛中笑、白玉等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、玫瑰忍冬、樱花等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有450多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的53%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台等处。其中：盛开的牡丹品种鲁粉、银红争春、似荷莲、层叠多娇、满园春光、花王、春红娇艳等；初开的牡丹品种有绿幕隐玉、兰线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、蝴蝶探春等。园内榆叶梅、碧桃、晚樱等争奇斗艳。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月11日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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