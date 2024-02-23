4月11日牡丹花情预报

全市牡丹观赏园自然花期牡丹进入盛花期。

全市牡丹观赏园自然花期牡丹进入盛花期。

●王城公园

全园共有490多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的53%，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有金丝贯顶、新岛乙女、锦袍红、红宝石、姚黄、首案红、胜葛巾等；初开的牡丹品种有浪花锦、花王、岛大臣、月宫烛光、玉芙蓉、群乌等。园内棣棠、樱花、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

●中国国花园

全园共有490多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的50%，主要分布在二乔亭、国花台、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋附近。盛开的牡丹品种有紫蓝魁、俊艳红、银红巧对、雨后风光、胜葛巾等；初开的牡丹品种有大棕紫、桃红献媚、宏图、胡红、村松樱等。园内二月兰、一叶樱、棣棠、紫荆等竞相绽放。

●隋唐城遗址植物园

全园共有500多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的50%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。盛开的牡丹品种有叠云、红狮子、李园春、赛芙蓉、珠光墨润等；初开的牡丹品种有俊艳红、古城春色、枫叶红、岛锦、明星等。另外，千姿牡丹园内垂枝桃、碧桃、菊花桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

●国家牡丹园

全园共有约300个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的30%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。盛开的牡丹品种有二乔、金玉良缘、姚黄、紫霞贯、西江锦、粉中冠等；初开的牡丹品种有书生捧墨、墨荷、绿香球、花都绿、晨辉等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、连翘等竞相绽放。

●南山牡丹园

全园共有约230个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的57%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、花道等区域。盛开的牡丹品种有雨后风光、岛锦、墨润绝伦、菱花湛露、黄翠羽、洛阳红、雪映桃花、贵妃插翠等；初开的牡丹品种有姚黄、豆绿、朝衣、青龙卧墨池、霓虹焕彩、如花似玉等。另外，国际郁金香区近30万株郁金香正值观赏期，园内海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

●天香牡丹园

园内有黑海撒金、凤丹、黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、香玉、洛阳红、银红巧对、蓝月亮、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台等品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、园中心等处。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

●国际牡丹园

全园共有50多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的18%，主要分布在华夏园早花区、生产科技园大温室和二环路外侧等处。盛开的牡丹品种有老君紫、翰墨丹青、淑粉、蓝月亮、冬凌桃仙、太空红、太空粉、雨后风光等；初开的牡丹品种有火炼金丹、丛中笑、白玉、晨红、寒樱狮子、黄冠等。园内荷包牡丹、玫瑰忍冬、樱花等竞相绽放。

●神州牡丹园

全园共有400多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的44%，主要分布在牡丹文化区、国色天香、妙心禅院、国花坛、天王台等处。盛开的牡丹品种有冰凌罩红石、层叠多娇、满园春光、新日月、银红争春、墨池金辉、腰带红等；初开的牡丹品种有绿幕隐玉、兰线界玉、蓝田玉、紫蓝魁、蝴蝶探春、雪原紫光等。园内榆叶梅、碧桃、晚樱等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月10日