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洛阳搭台，多项国家级非遗大展风采
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.11 08:16

　　9日至12日，“春和景明”2024国家级文化生态保护(实验)区交流展示活动在我市举办，来自全国各地的多位国家级非遗代表性项目传承人齐聚洛城，交流互鉴。昨日，参加活动的非遗代表性项目传承人在隋唐城遗址植物园一展风采，吸引市民和游客纷纷驻足。记者就如何更好地推动非遗传承保护发展等，采访了部分非遗代表性项目传承人。今日下午，这些非遗代表性项目传承人将在洛邑古城集中展示、交流，您若感兴趣可前往欣赏。

　　国家级非遗代表性项目提线木偶戏传承人林建裕

　　发挥余热培育非遗新人

林建裕操控提线木偶

　　昨日上午，在隋唐城遗址植物园，盛开的牡丹旁，一大一小两只木质狮子，在3人操控的数条丝线带动下，跳跃式地演绎属于它的故事。这种人偶同台，用木偶呈现精美绝伦表演的，便是来自福建泉州的国家级非物质文化遗产——提线木偶戏。

　　“提线木偶戏的起源可追溯至秦汉，明清时期已班社林立，并在千余年的传承里，积累了700余出传统剧目和300余支传统曲牌。”表演者之一、福建泉州市级非遗传承人林建裕介绍。

　　林建裕今年60岁，传承提线木偶戏已有45年。泉州木偶提线多、操控难，最复杂的木偶有30多条线，需十指悬丝张弛有度，才能让木偶灵活自如。

　　泉州与洛阳颇有渊源，从洛阳江、洛阳桥、洛阳镇等名称上，便可见千年前先民迁徙的足迹。林建裕介绍，泉州提线木偶戏也是自北方流行而来，在泉州扎根传承，与先民从河洛地区南渡类似。

　　常年出门交流，林建裕对河南非遗也颇有了解，他十分喜爱豫剧。“与豫剧等演唱类非遗项目类似，提线木偶戏也有唱腔，十分考验唱功。”林建裕说，此行来洛与众多非遗传承人交流，对他们创新传承个人技艺有很深的启发。

　　如今，提线木偶戏在泉州依然十分火爆，吸引不少年轻人求学。临近退休的林建裕表示，会继续做好“传帮带”，将技艺传递给青年传承人。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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