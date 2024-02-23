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六项重点工作！洛阳制订专项行动方案 呵护未成年人健康成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 20:50

瀍河区“青翼家园”阵地

　　沙盘心灵解码、心灵塔罗深邃之旅、曼陀罗绘画艺术……本月，共青团洛阳市委市级示范性心之绽放 “飞Young青春”主题活动将陆续走进多个县区，通过趣味活动，为未成年进行心理疏导，帮助他们快乐成长。这是洛阳做好未成年人思想道德建设工作的一项举措。

　　日前，洛阳制订2024年洛阳市未成年人思想道德建设工作专项提升行动方案，明确六项重点工作，以一系列有力有效措施，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不断推进我市未成年人思想道德建设工作走深走实。

　　加强心理健康辅导中心建设

　　进一步加强市、区级未成年人心理健康辅导中心建设，配备专兼职心理咨询专业人员，每季度进学校进社区开展至少一次咨询宣讲等活动，每年至少举办1次未成年人心理健康辅导工作培训班。此外，中心将设置专门工作场地，配备沙盘、情绪发泄设备等，通过现场、电话、网络等方式为未成年人进行心理咨询辅导。

瀍河区“青翼家园”为未成年人提供心理健康辅导服务

　　进一步落实国家“双减”政策

　　加强课后服务课程资源建设，融入中华优秀传统文化、科技教育、劳动教育等内容。同时，建好用好乡村学校少年宫，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读兴趣小组及社团活动，促进未成年人德智体美劳全面发展。

　　提升文明校园创建工作质量

　　全面组织“六查一打五整治”专项行动，开展寄宿制学校专项整治；每校每季度至少开展1次针对性消防演练、疏散演练、防暴演练；持续开展全市中小学(幼儿园)学生安全教育、安全实践、安保技能培训、学校安全管理人员消防“跟班见习”等，不断提升学校安全管理水平。

　　更好发挥社区育人阵地作用

　　强化社区育人功能，组织家庭教育讲师进社区，为家长宣传普及科学家教知识。实现社区家长学校或家庭教育指导服务站点、未成年人活动场所全覆盖，每月至少开展1次相关活动，促进未成年人健康成长。

　　巩固提升校园周边社会环境

　　深化“扫黄打非”，开展校园周边文化用品专项清理行动，加大青少年儿童出版物、教材教辅等审查力度。加大对校园周边违规设置的营业性娱乐场所，烟、酒、彩票销售网点等日常督查力度，发现一起查处一起。引导学生家长绿色出行，校园周边停车位实现应划尽划，及时处理校园周边违停，劝离小摊小贩，有效改善校园周边交通状况。

　　做好未成年人的关爱保护工作

　　关心关爱留守未成年人、困境未成年人、流浪未成年人等特殊群体。新建、改扩建幼儿园19所、义务教育学校36所。结合未成年人文化、休闲、体育等方面的需求，在公园、小区、图书馆、博物馆、科技馆等建设中配套布局。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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