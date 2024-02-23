牡丹邮局“开进”公园！来洛游客可将牡丹鲜切花寄回家

一枝凤丹白、一枝赵粉、一枝洛阳红……10日上午，在隋唐城遗址植物园西门入口处，来自郑州的游客郝女士选购了两束牡丹鲜切花，通过牡丹邮局邮寄给亲友。“不出花园，就能邮寄牡丹鲜切花，真的很方便。”郝女士说。

一枝凤丹白、一枝赵粉、一枝洛阳红……10日上午，在隋唐城遗址植物园西门入口处，来自郑州的游客郝女士选购了两束牡丹鲜切花，通过牡丹邮局邮寄给亲友。“不出花园，就能邮寄牡丹鲜切花，真的很方便。”郝女士说。

今年牡丹文化节期间，洛阳邮政将牡丹邮局“开进”花园，游客在赏花打卡之时，扫一扫牡丹花丛旁的二维码，便出现牡丹品种和牡丹文化的介绍，还能通过小程序下单牡丹鲜切花，把洛阳牡丹寄往各地。

“通过小程序下单洛阳鲜切花，游客没到家，我们的牡丹花可能就先到家了。”牡丹邮局工作人员告诉洛报融媒记者，小程序自4月3日上线以来，不少人都通过“扫一扫”把牡丹鲜切花邮寄给亲朋好友。

洛阳市邮政分公司相关负责人介绍，牡丹文化节期间，洛阳迎来众多游客，他们的需求不仅是赏牡丹、看风景、品美食，还要了解牡丹文化、分享观赏牡丹体验、购买牡丹鲜切花和牡丹文创产品。因此，洛阳邮政在隋唐城遗址植物园、中国国花园、王城公园分别设置了牡丹邮局，让游客在赏花的同时，还可以把牡丹鲜切花邮寄回家。

该负责人介绍，三处牡丹邮局均设置了“寄件宝”，进园游玩的游客可在牡丹邮局扫描二维码，填写相关信息后，点击“立即下单”，快递单会自动打印出来实现“秒”寄快递。

洛报融媒记者看到，除了牡丹鲜切花，牡丹邮局还推出了牡丹花茶、牡丹纸巾、牡丹书签、牡丹冰箱贴，文创笔记本、通关文牒、明信片、鼠标垫、洛阳铲等50余种洛阳本土设计师的原创文创产品，通过线下展示和线上趣味互动，让游客和网友有了更多选择。

此外，洛阳市邮政分公司还开发制作了牡丹花都集邮册、武皇系列等文创产品，游客可盖上文创印章，进行留念。这些文创产品以不同的形式，多方位、多角度地宣传洛阳，创新消费场景。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图）