“上新”文旅消费场景 洛阳“赏花经济”正旺

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。眼下，古都洛阳花开正艳，置身牡丹花海，游人或泛舟游湖、或围炉煮茶，洛阳“赏花经济”正旺。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。眼下，古都洛阳花开正艳，置身牡丹花海，游人或泛舟游湖、或围炉煮茶，洛阳“赏花经济”正旺。

今年牡丹文化节期间，洛阳各牡丹观赏园提前谋划，聚焦年轻化消费，“上新”文旅消费场景，让不少本地人直呼：“洛阳，你‘变’了！”

随花入景，主打游园“氛围感”

近日，在隋唐城遗址植物园千姿牡丹园附近一家汉服小馆，来往游客络绎不绝。室外整洁的化妆镜里“装”着园内的春和景明，也映衬着汉服“公主”们刚完成的妆容。

“洛阳是一座来了就想变装的城市。”武汉游客李女士说，如今的洛阳三步一“公主”、五步一“贵妃”，在这样的氛围中，她也首次穿上汉服。

将汉服妆造小馆搬进牡丹观赏园，让游客置身其中完成“一键变装”，这样的消费场景已在我市多个牡丹观赏园实现。

主打一个氛围感，面部彩绘也正为游客打开一种新的游园模式。只需三五分钟，彩绘师就能让“牡丹”“樱花”等不同彩绘造型为面部妆容添彩。

“在许多南方城市，逛公园前先做一套面部彩绘是很多亲子家庭的习惯，拍照打卡很出片。”清明假期前夕，有12年彩绘经验的孙凯从海南直奔洛阳，在王城公园经营起面部彩绘，高峰时期供不应求。“清明假期，我几乎每天要为100多人做面部彩绘，忙得顾不上吃饭。”孙凯说，这是他首次来洛阳“试水”，很成功。

记者走访发现，牡丹花正成为“公主”“王子”们的高颜值伴手礼，手执牡丹“凹造型”拍照成为新时尚。但这些牡丹从何而来？

“这可不是园内生长的牡丹花，而是牡丹鲜切花、仿真花等。”王城公园商管部工作人员张磊介绍，他们通过引入周边县区优秀鲜切花供应商，营造沉浸式消费场景，相当于把花店搬进了公园，实现“文旅+助农”，延长牡丹产业链。

记者走访了解到，在我市多个牡丹观赏园内，牡丹护肤品、牡丹花茶等“牡丹周边”也销售正旺。