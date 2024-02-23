专线直达！国家牡丹园与洛邑古城实现“定制公交”直通

公主、王子请上车！今天，“洛邑牡丹直通车”正式开通运营，国家牡丹园与洛邑古城实现定制公交专线直达，让广大游客一站式赏国色天香/游梦里隋唐。

公主、王子请上车！今天，“洛邑牡丹直通车”正式开通运营，国家牡丹园与洛邑古城实现定制公交专线直达，让广大游客一站式赏国色天香/游梦里隋唐。

此次开通的洛邑牡丹直通车每日共4个班次，其中，国家牡丹园发车站点为国家牡丹园正门，时间为13:00、18:00；洛邑古城站发车地点为游客中心南侧，时间为11:30、15:00。

此外，国家牡丹园和洛邑古城还联合推出了旅游惠民举措。目前，国家牡丹园在洛邑古城设置牡丹园售票点，即日起至4月25日，洛邑古城游客可直接享受国家牡丹园门票8折优惠；4月26日至5月5日，洛邑古城游客可直接享受国家牡丹园门票4折优惠。此外，洛邑古城作为免费游览景区，游客当日单笔消费满99元的可享国家牡丹园门票“折上折”。

据悉，国家牡丹园是我国唯一的国家牡丹基因库，收集引进国内外牡丹品种1365份，栽植牡丹20余万株，汇聚了中原、西北、西南、江南四大牡丹种群以及国外牡丹种群，品类丰富、蔚为大观。目前，全园约230个品种牡丹开放，二乔、姚黄、紫霞贯、富贵满堂、红衣少女等名品正处于盛花期。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)