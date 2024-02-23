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洛阳人孙娟子：热心公益几十年 爱心浆面条受中外游客欢迎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:43
孙娟子（右一）给游客盛浆面条

　　刚过去的清明假期，洛阳牡丹令游客流连忘返，热心市民孙娟子做的浆面条，同样令不少游客回味良久。

　　不到一个小时，两锅浆面条就见了底

　　昨日中午，王城公园门口人头攒动，孙娟子身旁放着两大锅热气腾腾的浆面条，前来品尝的游客排成了长队。

　　近年来，每到牡丹文化节，孙娟子每天都会做洛阳特色美食浆面条，在王城公园供游客免费品尝。

　　“头一次吃浆面条，酸爽利口！”沈阳游客郭老先生和老伴儿赞不绝口。他在公园里逛了一上午，又累又饿，出来看到有浆面条免费品尝，很意外也很感动。

　　安阳游客杨老太太今年85岁，第一次来洛阳看牡丹，也是第一次吃浆面条，“这一碗浆面条吃得我一辈子都忘不了，很适合我们老年人的胃口”。

　　不到一个小时，两锅浆面条就见了底，共有200多名游客吃到了这份美食。孙娟子还带来了几百个糖包和素包，也都分发给了游客。

　　爱心餐受到中外游客欢迎

　　今年59岁的孙娟子，已经做了二三十年的公益。多年来，她和朋友为农民工、环卫工送过爱心餐。每年高考期间，她还会在考点提供茶水和点心，服务考生及家长。

　　2018年牡丹文化节，孙娟子到公园赏花时了解到，一些游客为节省时间，中午以零食替代午餐。她决定发挥自己的“特长”，给游客送爱心餐。刚开始，她做的是炒面，找来五六个朋友帮忙，每人带着二三十份炒面进入王城公园，免费给游客品尝。没想到，爱心餐大受欢迎。后来，她觉得炒面没有洛阳地方特色，就换成了浆面条。

　　去年牡丹文化节期间，东北一家12口人开了两辆房车来洛赏花。他们从王城公园里出来，看到孙娟子做的浆面条，被迷住了。“东北人爱吃酸，出来几天心里总念想着，浆面条正适合他们的胃口，他们还询问我浆面条的做法，说回去后也要学着做一下。”孙娟子说。

　　品尝浆面条的队伍里，还有加拿大、新西兰、日本等外国游客。新西兰一对夫妇吃过浆面条后十分激动，留下地址与手机号，让孙娟子以后有机会去新西兰旅游。

　　把洛阳人的热情好客送进游客心里

　　孙娟子家中放着不少挂面、黄豆、干豆角、辣椒等，这些都是做爱心餐的食材。为了把钱省下来做公益，孙娟子对自己很“抠”，吃穿都不讲究。

　　孙娟子的爱人说，全家人都很支持孙娟子的公益事业，岳母80多岁了，经常跟着孙娟子到王城公园送爱心餐，孙子也是从小耳濡目染，跟着孙娟子做公益。

　　多年来，孙娟子认识了不少志同道合的朋友。跟着孙娟子一起做公益的宋女士说，孙娟子做公益都是自掏腰包，比如为游客做浆面条，全是自己买食材在家里做。“她不图名不图利，默默做奉献，我们都很敬佩她。”宋女士说。

　　孙娟子说，能够让游客品尝到洛阳特色美食，把最美的记忆带回去，她心里就知足了。她会坚持做下去，将洛阳人的热情好客通过一碗碗浆面条，送进广大游客的心里。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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