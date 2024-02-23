拥有800多万粉丝的网络大V发视频盛赞洛阳：“每次来洛阳都有新体验”

“不到洛阳城，怎见盛唐景”“梨花哪有国花香”……近日，一段盛赞洛阳的视频在抖音平台引发关注。该视频的创作者网络大V“汪梦云”前不久来洛采风，并盛赞洛阳牡丹与历史文化。

“汪梦云”的视频截图

“不到洛阳城，怎见盛唐景”“梨花哪有国花香”……近日，一段盛赞洛阳的视频在抖音平台引发关注。该视频的创作者网络大V“汪梦云”前不久来洛采风，并盛赞洛阳牡丹与历史文化。

“汪梦云”在抖音平台拥有853.9万粉丝，是实打实的“头部”达人。因热爱旅行，2018年，她从事自媒体行业做了一名旅行达人，通过拍摄城市的风土人情，让粉丝了解源远流长的中国文化。

发布了400多个作品、走遍大半个中国的”汪梦云“表示，每个城市都有其独特的魅力，但在“古风”这个赛道上，令她印象最深刻的还是洛阳。算上今年这次洛阳行，她一共来过洛阳5次。

回忆起此前来洛游玩，“汪梦云”记忆犹新。“早年间随父母来过一次洛阳，那时吃了水席，去了丽景门、龙门石窟等景区，尤其是龙门石窟令我印象深刻。”她说，洛阳在城市建设和古城历史风貌保护方面做得很好，很多古典风格的景区都隐于现代都市之中，有时走过一个转角便能看到一片古建筑，这种鲜明的对比令人惊喜。

“每次来洛阳都有新体验！”洛报融媒记者近日见到“汪梦云”时，她刚刚结束在中国国花园的拍摄。面对满园盛开的牡丹，她表示，这次来洛拍视频围绕的主题就是牡丹文化节，希望通过自己的视频，让更多粉丝知道洛阳这场盛会，也希望通过牡丹，让更多人爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 李晓楠）