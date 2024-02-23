安徽游客收特殊礼物 国风漆扇传递爱心与文化

“没想到来洛阳玩儿，还没消费呢，就先在景区门口得到了一件礼物。”

“没想到来洛阳玩儿，还没消费呢，就先在景区门口得到了一件礼物。”近日，身穿汉服的安徽游客李菁菁及家人，来到王城公园门口准备排队入园时，惊喜地收到了一面由涧西区军安社区送出的国风漆扇，她激动地说：“谢谢热心洛阳人！”

漆扇是中国的传统工艺品，以漆为笔，以水为墨，在进水出水间制作完成，满满中国风。军安社区相关负责人介绍，王城公园位于社区辖区内，社区特联合爱心物业公司共同举办创意漆扇DIY体验活动，让居民们在动手间感受传统文化的魅力，再将制成的漆扇送给有序排队、文明礼让的游客，实现爱心传递。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李莹）