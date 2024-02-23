安徽游客收特殊礼物 国风漆扇传递爱心与文化

“没想到来洛阳玩儿，还没消费呢，就先在景区门口得到了一件礼物。”
“没想到来洛阳玩儿，还没消费呢，就先在景区门口得到了一件礼物。”
“没想到来洛阳玩儿，还没消费呢，就先在景区门口得到了一件礼物。”近日，身穿汉服的安徽游客李菁菁及家人，来到王城公园门口准备排队入园时，惊喜地收到了一面由涧西区军安社区送出的国风漆扇，她激动地说：“谢谢热心洛阳人！”
漆扇是中国的传统工艺品，以漆为笔，以水为墨，在进水出水间制作完成，满满中国风。军安社区相关负责人介绍，王城公园位于社区辖区内，社区特联合爱心物业公司共同举办创意漆扇DIY体验活动，让居民们在动手间感受传统文化的魅力，再将制成的漆扇送给有序排队、文明礼让的游客，实现爱心传递。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李莹）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605