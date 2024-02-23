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洛阳首个太空黑牡丹“翰墨丹青”通过新品种初审
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 20:58

　　8日，中国花卉协会牡丹芍药分会组织有关专家到洛阳国际牡丹园对太空牡丹育种的黑色系牡丹“翰墨丹青”进行新品种初审。经过专家严格评审，“翰墨丹青”成功通过初审，这意味着牡丹太空育种经过近14年不懈努力，首个太空牡丹新品种即将面世。

　　2011年11月1日，982粒洛阳牡丹、芍药种子随着神舟八号飞船升空，开始了长达397个小时的太空之旅。技术人员近5年的观察数据显示，黑花型的太空牡丹自然花期超早，与其亲本“皇嘉门×冠世墨玉”花期大相径庭。这一现象初步判断是由于太空特殊的环境对牡丹种子的诱变作用，使其产生变异。

　　据悉，“翰墨丹青”于2016年首次开花，目前园内有20余株，位于国际牡丹园航天育种网室内，其开花早、生长势强、花量大、颜色深，正值最佳观赏期。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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