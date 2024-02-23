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【古都夜八点】“夜运动”引领洛阳体育消费新时尚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.09 20:58
 

　　夜幕降临，洛阳的“运动圈”活跃起来，消费者“解放天性、修复心情”的需求，促进了“夜运动”的兴起。

　　下底传中，射门……7日晚，涧西区曼巴体育公园的室内足球场灯火通明，一群年轻人在这里挥汗如雨，释放运动激情。

　　“忙了一天，腰酸背痛，下班后约朋友来这里出出汗，痛快解压！”27岁的牛昊辰家住涧西区武汉路附近，在朋友的动员下，他加入了足球队，经常踢夜场。

　　滑步后撤，起跳，扣杀……8日晚，洛龙区洛克体育公园迎来了夜间客流高峰。随着气温转暖，这个总面积近6000平方米，拥有多块篮球场、羽毛球场及健身房等设施的综合运动场馆，为周边多所高校、企事业单位的青年提供了休闲锻炼的好去处。

　　在洛阳，“夜运动”激发了消费新活力。其中，“90后”和“00后”是消费的主力军。

　　每到晚上，位于老城区的栋能魔王嗨FUN空间成为不少年轻人休闲的好去处。这里集现代化健身设施和体育休闲娱乐为一体，在二楼的体育电竞区内，一群“00后”或神情专注地玩街机，开赛车模拟器，打台球，或在自由力量区跑步、“撸铁”。

　　“晚上经营至24时，每天都有300多人来此休闲。”场馆负责人说，他们正谋划举办电竞赛事，通过周海选和月度决赛等形式，吸引更多年轻人一展身手。

 

　　作为健身爱好者锻炼的“黄金时间”，华灯初上的洛阳城，升腾的不只有“烟火气”，还有市民高涨的健身热情。遍布街头的体育公园里，三大球、跑步、骑行等传统项目“各显神通”，轮滑、街舞、电竞、飞盘等时尚运动交相辉映，重视生活质量与健康的人们，享受着运动带来的快乐。

　　洛阳市体育局有关负责人表示，洛阳将以培育新业态新热点为重点，促进体育消费提质扩容，为广大市民提供更加贴心的服务。一方面通过举办晚间赛事活动，激发群众参与热情，同时开展优秀社会体育指导员“走基层送健康”志愿服务活动，为锻炼人群提供科学指导。此外，我市还将大力开展河南省体育健身优惠券的发放工作，让健身福利惠及更多场馆和健身人群。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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