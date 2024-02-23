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持续至4月26日！“河洛欢歌·广场文化月”活动开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 20:27

　　8日上午，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”暨“豫出彩·一起来”2024洛阳市惠民文化活动启动仪式在周王城广场举行，不少市民和游客在现场享受到了一场丰盛的文化大餐。

　　本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办，旨在集中展示近年来群众文化活动发展成果，丰富群众文化生活，营造欢乐祥和、喜庆热烈、文明向上的浓厚文化氛围。

　　活动伴随着开场舞《春日赏花》演员们的曼妙舞姿拉开序幕。随后，歌曲《客家，回家》、舞蹈《大唐丽人》、杂技《非遗百戏》、舞蹈《九莲灯与编花篮》、新民乐《又唱牡丹VS上春山》、歌伴舞《看牡丹》、戏曲《梨园荟萃》、舞蹈《今朝》等精彩节目接连上演，赢得现场观众阵阵掌声。

　　本次活动将持续至4月26日，每天10时至11时30分在周王城广场举行，其间将举办“青春之名”专场文艺演出、“弘艺舞台”沉浸式体验文艺演出、“春风化雨”社区文化展演、“佳音传扬”社区群众合唱展演等文艺演出。活动中，还将开展“文旅深一度”景区快闪活动，通过文化艺术进景区快闪等活动，提升广大市民和游客的旅游体验。

　　“豫出彩·一起来”2024洛阳市惠民文化活动坚持群众主体、热在基层原则，将持续至12月，除“河洛欢歌·广场文化月”活动外，还将举办“中原舞蹁跹”广场舞大赛洛阳市选拔赛、“唱响新时代”群众合唱大赛洛阳市选拔赛、“我的乡村文化合作社”才艺大赛、全市优秀群众文艺作品选拔比赛、“咱村有戏”戏曲文化活动、“百姓百戏”洛阳市艺术摄影及短视频大赛、洛阳市民间文化艺术之乡交流展示活动、洛阳市首届银发艺术展示交流活动等活动，涵盖音乐舞蹈、书法美术、民间艺术、阅读推广等多个类别，为市民和游客奉上精彩的文化大餐。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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