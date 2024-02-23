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牡丹名城齐聚！“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道引发广泛关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.08 19:13

　　牡丹名城齐聚，“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道引发广泛关注

　　“牡丹花开又逢君”“临夏牡丹已接棒”“彭州牡丹出列”“锦绣太原春来早”“咸阳牡丹准备好了”……4月8日，由洛阳日报社牵头组织策划的《十省名城联动·共扬国色美名》——“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道正式启动，十座牡丹名城的主流媒体纷纷响应，国色天香“刷屏”，引发广泛关注。

　　此次大型融媒体报道活动，共联动河南洛阳、山东菏泽、湖北襄阳、四川彭州、安徽亳州、甘肃临夏、河北邢台、山西太原、陕西咸阳、宁夏吴忠等十座城市。在十座城市联合拍摄的视频下方，网友们纷纷点赞、评论：“洛阳格局打开，大气”“这就是春天里的中国”“黄河上下，大江南北，处处国色天香”……

　　本次活动还赢得了社会各界的关注、评价。多地牡丹领域专家学者表示，牡丹名城之间的联动有利于助推“国民之花”知名度、美誉度进一步提升；有利于推动牡丹等花卉产业高质量发展，带动新消费；有助于进一步传承弘扬中华优秀传统文化，厚植文化自信根基，凝心聚力奏出文化强音。

　　活动启动首日，首篇报道以《洛阳牡丹花正艳》为题，详细介绍了洛阳以牡丹为载体，在推动文旅融合、产业发展、乡村振兴等领域形成的生动实践。除洛阳日报、洛阳晚报、洛阳网、掌上洛阳客户端等本地媒体平台外，太原日报、成都日报、民族日报、襄阳日报、亳州晚报、咸阳日报等媒体，也对报道进行了全方位、立体式呈现。

　　活动启动后，洛阳牡丹阁景区迅速响应，针对参与本次活动的其他牡丹名城游客推出免门票政策。从4月10日至30日，来自山东菏泽、湖北襄阳、山西太原、四川彭州、安徽亳州、陕西咸阳、甘肃临夏、宁夏吴忠、河北邢台的游客，持其中任一城市的牡丹园门票，均可免费畅游牡丹阁。

　　同时，四川彭州丹景山景区也推出免门票优惠政策。来自十座牡丹名城的游客，持其中任一城市的牡丹园门票，均可免费参观该景区。丹景山景区是四川彭州最大的牡丹观赏景点，是国家4A级风景区，也是天彭牡丹的发源地。自1985年起，丹景山景区每年举办天彭牡丹花会，吸引大量游客前来观赏，现已成为中国西部较大的牡丹观赏中心之一。

　　在后续的报道中，活动将分别聚焦十座城市的牡丹特色、牡丹产业、风土人情、发展故事，通过文字、图片、短视频、直播等全媒体报道方式，带领观众欣赏各个城市独具特色的牡丹之美，感受华夏大地的生机勃勃、活力澎湃。敬请期待。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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