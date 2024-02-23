来自洛阳人的热情！爱心人士做浆面条供游客品尝

刚过去的清明假期，洛阳牡丹令游客流连忘返，热心市民孙娟子做的浆面条，同样令不少游客回味无穷。近年来，每到牡丹文化节，孙娟子都会做洛阳特色美食浆面条，在王城公园供游客免费品尝。

刚过去的清明假期，洛阳牡丹令游客流连忘返，热心市民孙娟子做的浆面条，同样令不少游客回味无穷。近年来，每到牡丹文化节，孙娟子都会做洛阳特色美食浆面条，在王城公园供游客免费品尝。孙娟子说，希望将洛阳人的热情好客，通过一碗碗浆面条送进广大游客的心里。

不到一个小时，两锅浆面条就见了底

6日中午，王城公园门口人头攒动，熙熙攘攘“俱是看花人”。热闹的人群里，一个一边吆喝“欢迎免费品尝洛阳特色美食”，一边忙着为游客盛浆面条的女子引人注目，此人正是孙娟子。她的身旁放着两大锅热气腾腾的浆面条，前来品尝的游客排成了长队。

“头一次吃浆面条，酸爽利口！”沈阳游客郭老先生和老伴儿赞不绝口。他和老伴儿出来得早，在公园里逛了一上午，又累又饿，出来看到有浆面条免费品尝，很意外也很感动。

安阳游客杨老太太今年85岁，第一次来洛阳看牡丹，也是第一次吃浆面条。“这一碗浆面条吃得我一辈子都忘不了，很适合我们老年人的胃口。”老人称赞洛阳人的热情。

开封游客宋先生和家人刚到达洛阳，看到有人排队，一家人也加入了品尝浆面条的队伍。

不到一个小时，两锅浆面条就见了底，共有200多名游客吃到了这份美食。孙娟子还带来了几百个糖包和素包，也都分发给了游客。

爱心餐送进公园，得到管理人员支持

今年59岁的孙娟子，已经做了二三十年的公益。

很多在西工区牡丹桥下揽活儿的农民工也认识孙娟子。多年来，她和朋友常为农民工送爱心餐。此外，她还经常为老年人、环卫工人做爱心餐。每年高考期间，她也会在考点提供茶水和点心，服务广大考生和家人。

那是2018年牡丹文化节，孙娟子到公园赏花时了解到，一些游客为节省时间，可能多逛一些景点，中午不去餐馆就餐，以零食替代午餐。她做了多年的爱心餐，于是决定发挥自己的“特长”，服务外地游客。

刚开始，孙娟子做的是炒面，放在塑料袋里方便携带。她找来五六个朋友帮忙，每人带着二三十份炒面进入王城公园，免费送给游客品尝，不少游客会用警惕的眼光打量他们。“您放心，饭是免费送的，不收钱。”她和朋友逐渐打消了游客的顾虑。没想到，爱心餐大受欢迎，游客争相前来领取。

孙娟子和朋友的举动，引起了公园管理人员的注意。“刚开始，管理人员以为我们是进来卖饭的。”孙娟子笑着说，她向管理人员说明实情，得到了支持。