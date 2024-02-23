花粉色，皇冠型，大型花。花蕾圆尖形，花瓣基部呈浅紫色条纹。植株中高，半开展。花型优美，观赏性强，适宜盆养、观赏园种植等。 羽衣贵妃 花粉色，皇冠型，大型花。花蕾圆尖形，花瓣基部呈浅紫色条纹。植株中高，半开展。花型优美，观赏性强，适宜盆养、观赏园种植等。该品种是洛阳市农林科学院选育的粉色系观赏牡丹新品种，2019年通过河南省林木良种审定委员会审定。 晖映九州 花粉色，菊花型，中型花。花蕾圆尖形，花色纯净、润泽，房衣深紫色，柱头紫红色，花丝紫色。花茎粗且直，花朵直上，开于株丛外。花期早，丰花性好，是优良的观赏、切花兼用型品种。该品种由洛阳市农林科学院选育而成，品种权保护正在申报。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王晓晖 摄）