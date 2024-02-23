卢丽：让牡丹“绽放”在葫芦上

第41届中国洛阳牡丹文化节已至，在老城区邙山街道定鼎北路社区，56岁的卢丽忙着创作画有牡丹图案的葫芦烙画，她想让更多人欣赏在葫芦上“绽放”的牡丹，以此宣传洛阳牡丹。

卢丽在创作葫芦烙画

第41届中国洛阳牡丹文化节已至，在老城区邙山街道定鼎北路社区，56岁的卢丽忙着创作画有牡丹图案的葫芦烙画，她想让更多人欣赏在葫芦上“绽放”的牡丹，以此宣传洛阳牡丹。

卢丽退休前在西工区王城路街道工作，她从小喜欢绘画，在高中时曾学过素描。后来，她结识了一位创作烙画的老师，开始跟着老师学习烙画。

烙画又称烫画、火笔画，指用火烧热烙铁在物体上熨出烙痕作画。烙画创作在把握火候、力度的同时，注重“意在笔先、落笔成形”。烙画不仅有中国画的勾、勒、点、染、擦、白描等手法，还可以烫出丰富的层次与色调，具有较强的立体感。

“老师告诉我们，学习烙画，‘三年入行，十年称王’，需要平心静气。最初，我在木板上练习烙画，先用铅笔把画面勾勒到木板上，之后用电烙笔将画面一点点地烙出来。”卢丽说。

约一年半后，卢丽在网上看到有人创作葫芦烙画，她觉得很好看，就尝试在葫芦上创作烙画。

卢丽说，葫芦与“福禄”谐音，葫芦的枝蔓与“万”谐音，每个成熟的葫芦里葫芦籽较多，有“子孙万代，繁茂吉祥”的好寓意。

在葫芦上作画，看似简单，实则很难。“葫芦的表面凹凸不平，电烙笔没有支撑点，在葫芦上作画非常不易。”卢丽说，她通过查看网络视频中的葫芦烙画过程，在小葫芦上进行练习，逐渐摸清了葫芦烙画的门道。

卢丽创作的葫芦烙画

卢丽向记者展示了她的葫芦烙画作品，30厘米高的《平安福》，由蝙蝠、福字等组成，属于阴烙，就是把图案之外的部分全部烙成黑色。40厘米高的《百寿图》，由寿星和寿字组成，属于阳烙，就是只把寿星和寿字烙出来。

“我在创作葫芦烙画时，需要通过调整电烙笔的温度来控制烙画的颜色，温度低烙画颜色淡，温度高烙画颜色重。”卢丽说，由于长时间使用电烙笔，她的手上磨出了深深的茧子。

2022年至今，卢丽创作了历史人物、动物、山水、花鸟、书法作品等内容的葫芦烙画。在女儿结婚时，她烙了《龙凤呈祥》葫芦烙画，为女儿、女婿送上美好祝福。

自学葫芦烙画，丰富了卢丽的退休生活。她说，自己将集中精力创作一批画有牡丹图案的葫芦烙画，将创作过程拍成视频发到网络视频平台，积极宣传洛阳牡丹，吸引更多人来洛阳观赏牡丹。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）