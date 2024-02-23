老城区在部分景区增设“和事老城”工作站点

“没想到我的建议能被采纳。”近日，来洛旅游的安徽大学生小张说，洛阳文旅的“听劝”暖心服务让她瞬间感觉这次旅游“升值”了。

“没想到我的建议能被采纳。”近日，来洛旅游的安徽大学生小张说，洛阳文旅的“听劝”暖心服务让她瞬间感觉这次旅游“升值”了。

原来，小张5日到洛邑古城游玩时，看到景区周边汉服店门口停放着许多共享单车，影响游客通行。热心的她看到景区门口的“和事老城”洛邑古城工作站点，便向工作人员反映了这一情况。

“感谢您的提醒和建议。”听了小张的诉说后，“和事老城”洛邑古城工作站点工作人员立即组织景区志愿者，对周边乱停乱放的共享单车进行了治理。同时，还安排志愿者在附近值守，引导共享单车有序停放。

据了解，今年牡丹文化节期间，老城区“和事老城”矛盾纠纷一体化调解中心将人民调解工作“搬”进景区，在设置8个“和事老城”街道工作站的基础上，增设“和事老城”洛邑古城、应天门、洛阳古墓博物馆3个景区工作站点，选派业务能力强、调解经验丰富的调解员进驻，定点、定岗、定责，为来洛游客提供高效优质的文旅调解服务。

“我们积极探索建立旅游行业矛盾纠纷化解工作新机制，创新共联工作模式，推动景区调解室建立点对点投诉调解机制，与景区、执法部门保持信息互通，第一时间知晓矛盾纠纷、第一时间到达现场调解处理，从速从优解决问题，积极为来洛游客排忧解难、化解纠纷。”老城区“和事老城”矛盾纠纷一体化调解中心有关负责人介绍，清明假期，各工作站及景区工作站点现场调解的矛盾纠纷案件均在1小时内处理完毕，提升了游客的旅游体验。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫 郭萌萌）