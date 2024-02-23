【古都夜八点】天街夜演为洛阳夜景添魅力

“雨水蒸发带不走地面的温度，如泉涌般巧思在大脑均匀分布，去流浪从西苑桥到嘉豫门大街……”6日晚，在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)，一段用洛阳话演唱的歌曲《嘉豫门大街》吸引不少人驻足。

“雨水蒸发带不走地面的温度，如泉涌般巧思在大脑均匀分布，去流浪从西苑桥到嘉豫门大街……”6日晚，在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)，一段用洛阳话演唱的歌曲《嘉豫门大街》吸引不少人驻足。

这是“天街奇遇季·花开又逢君”牡丹文化节系列活动的现场，演唱这首歌曲的，是两名洛阳本土青年音乐人。作为本土音乐团队，他们将洛阳历史文化、地名、路名乃至方言等融入歌曲，与当下最新潮的音乐风格Rap融合并推广，在天街收获了观众的阵阵掌声，不少观众打开手机手电筒为他们“应援”。

“用洛阳话唱歌，很新鲜。”“免费的演唱会，我们必须来体验！”华灯初上的天街，吸引不少洛阳大学生聚集于此，享受清明节假期的最后一晚。

据了解，4月1日至5月5日，市民和游客可免费参加该活动。其中，周一至周四，演艺时间为19点30分至20点30分；周五至周日，演艺时间将延长，为19点30分至21点。“用音乐等艺术形式，带火城市文旅的案例很多。此次‘天街奇遇季’活动，我们也想借助洛阳本土音乐人，将他们创作的与洛阳相关的歌曲，在天街的舞台演艺出去，让更多青年人感受到洛阳的创意与活力。”市文旅集团相关负责人说。

除此，天街两侧还设置有“奇遇”市集，其中美食琳琅，文创纷呈。漫步历史、欣赏演艺后，不少观众在市集大快朵颐，并收集洛阳周边文创，用更丰富的体验，留住洛阳美好夜晚。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图）