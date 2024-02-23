洛阳再出圈！外交部发言人推介牡丹文化节开幕式节目《簪花仕女》

7日，中国外交部发言人汪文斌在其海外账号Facebook(脸书)上，发布了一段1分44秒的视频，该视频为第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式节目之一《簪花仕女》。

7日，中国外交部发言人汪文斌在其海外账号Facebook(脸书)上，发布了一段1分44秒的视频，该视频为第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式节目之一《簪花仕女》。

他配文：“《簪花仕女》以《簪花仕女图》为创作蓝本，运用汉唐古典舞的舞蹈语言。这个女子群舞是中国诗歌、舞蹈和音乐和谐的融合。”

“一场跨越时空的惊艳之舞！”“盛唐气韵，遥远而惊艳。”“画中的仕女翩翩起舞，云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓，让人瞬间梦回大唐。”……视频发布不过数小时，评论区便有来自世界各地的网友跟评点赞，表示簪花仕女非常惊艳。

该演出特邀沈阳演艺团，以古画《簪花仕女图》为创作蓝本，运用汉唐古典舞的舞蹈语言，再现盛唐时期人们簪花赏牡丹的闲适与风雅。值得一提的是，节目还将隋唐洛阳城国家遗址公园应天门、明堂等景点的实景场景融入其中，洛阳元素浓厚。

据了解，这并不是汪文斌第一次向全世界推介洛阳。此前，他曾在Meta平台推介2022河南春晚为洛阳定制的舞蹈节目《国色天香》，洛阳栾川老君山也曾出现在汪文斌的Facebook(脸书)中。

近年来，随着洛阳文旅不断出圈，城市国际知名度、美誉度也得到全面提升，厚重的历史文化和特色地域元素，让洛阳在世界舞台绽放光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）