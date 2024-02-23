“河洛欢歌·广场文化月”活动将于明日启动

洛报融媒记者7日从洛阳市文化馆获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月8日10时在周王城广场启动。
洛报融媒记者7日从洛阳市文化馆获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月8日10时在周王城广场启动。
洛报融媒记者7日从洛阳市文化馆获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月8日10时在周王城广场启动。
本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办，旨在集中展示近年来群众文化活动发展成果，丰富群众文化生活，营造欢乐祥和、喜庆热烈、文明向上的浓厚文化氛围。本次活动将持续至4月26日，其间将举办形式多样的文艺演出，包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗展演、服装表演等。活动还将通过百姓文化云等平台进行直播。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）
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