4月8日牡丹花情预报

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。目前，全市牡丹观赏园自然花期牡丹早开品种进入盛花期。

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。目前，全市牡丹观赏园自然花期牡丹早开品种进入盛花期。

中国国花园：全园共有约320个品种牡丹开放，主要分布在二乔亭、国花台、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋附近。其中：盛开的牡丹品种有丛中笑、玉板白、洛阳红、凤丹、银红巧对等；初开的牡丹品种有朱砂垒、青龙卧墨池、明星、胜葛巾等。园内二月兰、樱花、棣棠、紫荆等竞相绽放。

中国国花园

隋唐城遗址植物园：全园共有约360个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有新世纪、翔天、粉中冠、黑海撒金、鲁粉等；初开的牡丹品种有出梗绣球、向阳红、洛阳红、如花似玉、明星等。另外，千姿牡丹园内垂枝桃、碧桃、菊花桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

王城公园：全园共有约380个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有赵粉、珊瑚台、迎日红、青龙卧墨池、黑海撒金、贵妃插翠等；初开的牡丹品种有冰罩蓝玉、雨后风光、狮子头、红莲满塘、洛女妆、玉芙蓉等。园内棣棠、樱花、丁香、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

洛阳市王城公园

国家牡丹园：全园共有约160个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花区、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台等处。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、泼墨、蓝宝石、小桃红、丹顶鹤、姊妹游春、春莲、红莲、美艳、明星等；初开的牡丹品种有时雨云、金玉良缘、紫霞贯、墨荷、姊妹惜春、曹州红等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、樱花等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约160个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、花道等区域。主要品种有富贵满堂、首案红、岛锦、墨润绝伦、菱花湛露、鲁菏红、雪映桃花、贵妃插翠、黑海撒金、蓝月亮、黄翠羽、洛阳红等盛开。另外，国际郁金香区种植有王朝、阿芙可、阿波罗精华、金色阿波罗、卡罗拉、微笑、荷兰美人等三十多个近30万株荷兰进口郁金香正值盛花期。园内海棠、樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

天香牡丹园：园内有黄冠、彩绘、墨润绝伦、如花似玉、绿幕、凤丹、富贵满堂、珊瑚台等品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、园中心等处。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约40个品种牡丹开放，主要分布在华夏园的早花区域和生产科技园大温室等处，园内名花大道有各色精品国内外牡丹展览，航天育种网室内太空红、太空粉、太空白、太空黑初绽芳容。其中：盛开的牡丹品种有翰墨丹青、三月兰、蓝月亮、花竞、红绫、似荷莲、二乔、迎日红、太阳、芳纪等；初开的牡丹品种有冬凌桃仙、寒樱狮子、黄冠、春日山等。园内冰心、荷包牡丹、海棠、樱花等竞相绽放。

国际牡丹园

神州牡丹园：全园共有约280个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的牡丹品种有黑豹、岛锦、黄冠、粉中冠、霓虹焕彩、春柳、十八号、观音面、太阳、旭港等；初开的牡丹品种有冰凌罩红石、蓝海碧波、白鹤卧雪、满园春等。园内榆叶梅、棣棠、碧桃、紫荆、晚樱等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月7日