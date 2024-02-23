66岁老人当义务讲解员 向游客推介洛阳

“感谢蔡老师的热情讲解，让我对明堂天堂的历史文化有了全面了解。”6日，来自南阳的游客周先生说。

“感谢蔡老师的热情讲解，让我对明堂天堂的历史文化有了全面了解。”6日，来自南阳的游客周先生说。

周先生所说的蔡老师，名叫蔡志刚，今年66岁，家住洛阳市隋唐洛阳城国家遗址公园附近。因儿时患上小儿麻痹症，他行动不便，平时靠迷你电动车出行。

清明假期，蔡志刚身穿红色志愿马甲，在明堂天堂景区做起了义务讲解员，向广大游客介绍景区的历史文化知识。这个假期，蔡志刚已陆续接待了来自辽宁、山东等地近20批游客，周先生及其家人便是其中之一。

蔡志刚说，作为一名普通市民，他希望通过自己掌握的历史文化知识向广大游客介绍推荐洛阳，给他们留下美好的回忆，期待大家有机会常来洛阳走走转转。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）