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4月7日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.06 16:22

　　国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有320多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有丛中笑、赵园粉、鲁粉、嫦娥奔月、荷花绿等；初开的牡丹品种有迎日红、霓虹焕彩、紫蓝魁、绿洲红、墨楼争辉等。另外，千姿牡丹园内垂枝桃、碧桃、菊花桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等1万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　中国国花园：全园共有约280个品种牡丹开放，主要分布在国花台周边、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋。其中：盛开的牡丹品种有赵粉、大瓣红、黑海撒金、墨楼争辉、凤丹、蓝月亮等；初开的牡丹品种有寒樱狮子、新岛辉、白雪塔、银红巧对、宏图等。园内二月兰、樱花、棣棠、紫荆等竞相绽放。

　　王城公园：全园共有320个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝田玉、迎日红、黑海撒金、贵妃插翠、彩绘、香玉、似荷莲等；初开的牡丹品种有赵粉、朱砂垒、狮子头、荷花绿、藏枝红等。园内棣棠、樱花、丁香、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

洛阳市王城公园

　　天香牡丹园：全园共有10个品种牡丹开放，主要分布在南大门东侧、北侧、园中心。其中：盛开的牡丹品种有墨润绝伦、如花似玉、绿幕、花王、黄冠等；初开的牡丹品种有凤丹、富贵满堂、彩绘、巴茨拉、珊瑚台等。园内碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花海棠等竞相绽放。

天香牡丹园

　　国家牡丹园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花区、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台其中：盛开的牡丹品种有小桃红、丹顶鹤、姊妹游春、春莲、春柳、如花似玉、彩绘、红莲、美艳、明星、蓝月亮、荷包牡丹、粉中冠、富贵满堂、洛阳红、春柳、彩绘等；初开的牡丹品种有金玉良缘、紫霞贯、泼墨、墨荷、丛中笑、姊妹惜春、曹州红、朝阳红、绿幕隐玉等。园内棣棠、杜鹃、碧桃、樱花、紫荆、连翘、榆叶梅等竞相绽放。

　　南山牡丹园：全园共有约120个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、国际郁金香、花道等区域。主要品种有富贵满堂、首案红、岛锦、墨润绝伦、鲁荷红、雪映桃花、贵妃插翠、黑海洒金、蓝月亮、景玉、雪塔、赵粉、黄翠羽、洛阳红等盛开。近30万株郁金香正值盛花期。樱花大道的海棠、九色花田的樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有40多个品种牡丹开放，主要分布在华夏园早花小拱棚和生产科技园大温室等处，名花大道有各色精品国内外牡丹展览，航天育种网室内太空红和太空粉初绽芳容。其中：盛开的牡丹品种有三月兰、花竞、红绫、迎日红、洛阳红、二乔、蓝月亮、太阳、芳纪等；初开的牡丹品种有太空红、太空粉、寒樱狮子、黄冠、春日山、凤丹等。园内白色荷包牡丹(冰心)、粉紫色荷包牡丹、连翘、海棠、紫荆、碧桃、樱花等竞相绽放。

　　神州牡丹园：神州牡丹园共有约230个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的室内牡丹品种有：迎日红、洛阳红、西瓜瓤、明星、卷叶红、黑豹、黑海撒金、蓝海碧波、岛锦、香玉、景玉、玉面桃花、银红巧对、绿幕隐玉、黄冠、芭茨拉、紫红争艳、太平红、棒棒糖等；室外：景玉、粉中冠、贵妃插翠、春柳、卷叶红、清香白、粉楼台、银红巧对、彩绘等；初开的室外牡丹品种有：胜葛巾、冰凌罩红石、蓝月亮、蓝海碧波、白鹤卧雪、粉中冠、绿幕隐玉、贵妃插翠等。园内棣棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

　　第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2024年4月6日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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