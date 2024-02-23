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名字中带“天”“香”的统统免票！洛阳一牡丹园推出“宠客”21条
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.05 21:51

　　机甲巡游、萌宠互动、少儿汉服大赛……4月5日，洛阳天香牡丹园盛大开园。洛报融媒记者从该园获悉，即日起，洛阳天香牡丹园推出“jing”游客政策，“jing”(三声)在洛阳话中就是宠爱的意思。活动期间，名字中带“天”“香”的可享受免门票政策，生日当天入园还可免费穿汉服等。

　　活动期间:2024年4月5日至5月5日

　　“jing”游客21条:

　　1.名字中带“天”字的，凭有效证件，免门票。

　　2.名字中带“香”字的，凭有效证件，免门票。

　　3.生日当天入园，凭有效证件，汉服免费穿。

　　4.生日当天入园，凭有效证件，免门票。

　　5.抖音、快手、微博、小红书粉丝量超2万的博主，免门票。

　　6.凭洛阳博物馆购票记录，半价。

　　7.凭洛阳古墓博物馆购票记录，半价。

　　8.凭洛阳龙门石窟购票记录，半价。

　　9.凭洛阳天堂明堂购票记录，半价。

　　10.凭洛邑古城购票记录，半价。

　　11.凭洛阳老君山购票记录，半价。

　　12.凭洛阳白马寺购票记录，半价。

　　13.凭寻迹洛神赋购票记录，半价。

　　14.在洛阳喝汤的，凭消费记录，半价。

　　15.凭洛阳以外的行车证，半价。

　　16.外地游客凭高铁票、火车票，半价。

　　17.外地游客凭机票，半价。

　　18.外地游客凭在洛住宿消费记录，半价。

　　19.凡是在天香牡丹园内拍摄并发布微信朋友圈，点赞超过50个，凭记录，半价。

　　20.凡是在天香牡丹园内拍摄并发送抖音、快手、小红书、微博平台超过5条的，凭记录，半价。

　　21.凡是背诵与洛阳相关的5首古诗，半价。

　　洛阳天香牡丹园位于洛阳市老城区平安路和机场路交叉口西北角，距离洛阳古墓博物馆仅800米。该园占地面积120余亩，以牡丹为主，有黑豹、春柳、荷包牡丹、十八号、珊瑚台、姚黄等牡丹品种100余种，更有海黄、旭港、岛锦、金阁、金至等国外品种近50种。目前，该园彩绘、黄冠、墨润绝伦等牡丹正值盛花期。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 贾之骏 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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