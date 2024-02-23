名字中带“天”“香”的统统免票！洛阳一牡丹园推出“宠客”21条

机甲巡游、萌宠互动、少儿汉服大赛……4月5日，洛阳天香牡丹园盛大开园。 机甲巡游、萌宠互动、少儿汉服大赛……4月5日，洛阳天香牡丹园盛大开园。洛报融媒记者从该园获悉，即日起，洛阳天香牡丹园推出“jing”游客政策，“jing”(三声)在洛阳话中就是宠爱的意思。活动期间，名字中带“天”“香”的可享受免门票政策，生日当天入园还可免费穿汉服等。 活动期间:2024年4月5日至5月5日 “jing”游客21条: 1.名字中带“天”字的，凭有效证件，免门票。 2.名字中带“香”字的，凭有效证件，免门票。 3.生日当天入园，凭有效证件，汉服免费穿。 4.生日当天入园，凭有效证件，免门票。 5.抖音、快手、微博、小红书粉丝量超2万的博主，免门票。 6.凭洛阳博物馆购票记录，半价。 7.凭洛阳古墓博物馆购票记录，半价。 8.凭洛阳龙门石窟购票记录，半价。 9.凭洛阳天堂明堂购票记录，半价。 10.凭洛邑古城购票记录，半价。 11.凭洛阳老君山购票记录，半价。 12.凭洛阳白马寺购票记录，半价。 13.凭寻迹洛神赋购票记录，半价。 14.在洛阳喝汤的，凭消费记录，半价。 15.凭洛阳以外的行车证，半价。 16.外地游客凭高铁票、火车票，半价。 17.外地游客凭机票，半价。 18.外地游客凭在洛住宿消费记录，半价。 19.凡是在天香牡丹园内拍摄并发布微信朋友圈，点赞超过50个，凭记录，半价。 20.凡是在天香牡丹园内拍摄并发送抖音、快手、小红书、微博平台超过5条的，凭记录，半价。 21.凡是背诵与洛阳相关的5首古诗，半价。 洛阳天香牡丹园位于洛阳市老城区平安路和机场路交叉口西北角，距离洛阳古墓博物馆仅800米。该园占地面积120余亩，以牡丹为主，有黑豹、春柳、荷包牡丹、十八号、珊瑚台、姚黄等牡丹品种100余种，更有海黄、旭港、岛锦、金阁、金至等国外品种近50种。目前，该园彩绘、黄冠、墨润绝伦等牡丹正值盛花期。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 贾之骏 文/图)