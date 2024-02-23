4月6日牡丹花情预报

国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

国色朝酣酒，天香夜染衣。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。

中国国花园：全园共有约240个品种牡丹开放，主要分布在国花台周边、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋。其中：盛开的牡丹品种有景玉、宫样妆、迎日红、琉璃贯珠、墨楼争辉、凤丹、蓝月亮等；初开的牡丹品种有蓝线界玉、大瓣红、凤舞红绫、珊瑚台等。园内樱花、棣棠、紫荆、垂丝海棠等竞相绽放。

王城公园：王城公园全园共有约260个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼、王城春早、牡丹仙子、九色台、傲梅渲春等处。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、迎日红、黑海撒金、香玉、似荷莲、二乔等；初开的牡丹品种有雏鹅黄、狮子头、荷花绿、贵妃插翠、彩绘、雪峰等。园内棣棠、樱花、丁香、钻石海棠、西府海棠等竞相绽放。

洛阳市王城公园

隋唐城遗址植物园：全园共有约260个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有盛开的牡丹品种有彩绘、蓝月亮、梨花粉、嫦娥奔月、荷花绿等；初开的牡丹品种有明星、赵粉、西瓜瓤、绿洲红、墨楼争辉等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、寿星桃、菊花桃、紫荆、早樱等万余株正值盛花期，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

隋唐城遗址植物园

国家牡丹园：全园共有约80个品种牡丹开放，主要分布在南园凤鸣宝花、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台其中：盛开的牡丹品种有姊妹游春、太平红、春柳、如花似玉、彩绘、红莲、美艳、明星、蓝月亮、荷包牡丹、粉中冠、富贵满堂、洛阳红、春柳、彩绘、种生红等；初开的牡丹品种有春莲、泼墨、墨荷、丛中笑、姊妹惜春、曹州红、朝阳红、绿幕隐玉等。园内棣棠、杜鹃、碧桃、樱花、紫荆、连翘、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约60个品种牡丹开放，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地等区域。主要品种有鲁粉、蓝月亮、景玉、雪塔、赵粉、黄翠羽、洛阳红等盛开。近30万株郁金香正值盛花期。樱花大道的海棠、九色花田的樱花、梨花、美人梅、垂枝桃等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有近30个品种牡丹开放，主要分布在生产科技园大温室和华夏园早花小拱棚等处，名花大道有各色精品国内外牡丹展览。其中：盛开的牡丹品种有三月兰、红绫、迎日红、洛阳红、二乔、蓝月亮、粉乔等；初开的牡丹品种有黄冠、春日山、凤丹白、太阳、芳纪、花竞等。园内白色荷包牡丹(冰心)、粉紫色荷包牡丹、连翘、海棠、紫荆、碧桃、樱花等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约150个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、妙心禅院、国花坛等处。其中：盛开的室内牡丹品种有：迎日红、洛阳红、西瓜瓤、明星、卷叶红、黑豹、黑海撒金、蓝海碧波、岛锦、香玉、景玉、玉面桃花、银红巧对、绿幕隐玉、黄冠、芭茨拉、紫红争艳、太平红、棒棒糖等；室外：俊艳红、鲁粉、琉璃贯珠、洛阳红、如花似玉、迎日红、荷包牡丹、蓝宝石、银红巧对等；初开的牡丹品种有：胜葛巾、冰凌罩红石、蓝月亮、蓝海碧波、白鹤卧雪、粉中冠、绿幕隐玉、贵妃插翠等。园内红叶李、玉兰、棣棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月5日