洛阳热门博物馆增加免费公益讲解场次

5日，洛报融媒记者从洛阳市多家热门博物馆获悉，各博物馆纷纷增加免费公益讲解场次，满足客流高峰期游客的参观需求。
5日，洛报融媒记者从洛阳市多家热门博物馆获悉，各博物馆纷纷增加免费公益讲解场次，满足客流高峰期游客的参观需求。
5日，洛报融媒记者从洛阳市多家热门博物馆获悉，各博物馆纷纷增加免费公益讲解场次，满足客流高峰期游客的参观需求。
具体场次安排如下：洛阳博物馆9：30、10：00、10：30、13：30、14：00、15：00；洛阳古墓博物馆10：00、14：00；洛阳民俗博物馆10：30、15：00；洛阳周公庙博物馆10：00、15：00；二里头夏都遗址博物馆10：00、14：30；隋唐大运河文化博物馆10：00、 15：00。
多家博物馆相关负责人介绍，随着游客量持续增加，馆内志愿者几乎全员上岗，除了讲解服务，大家也积极满足游客的各类需求。如果您在参观过程中遇到问题，可到各博物馆游客服务中心等处咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图)
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