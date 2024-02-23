提醒！4月5日、6日白马寺线上门票预约已满

今日，洛阳白马寺微信公众号发布消息，今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满。 今日，洛阳白马寺微信公众号发布消息，今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满。具体内容如下： 洛阳白马寺关于4月5日、4月6日预约已满的提示 尊敬的游客朋友： 今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进寺。尚未预约门票的游客可调整其他行程或选择4月6日之后日期，错峰出行。 给您造成不便敬请谅解! 洛阳白马寺 2024年4月5日 ⑥