提醒！4月5日、6日白马寺线上门票预约已满

今日，洛阳白马寺微信公众号发布消息，今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满。
今日，洛阳白马寺微信公众号发布消息，今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满。
今日，洛阳白马寺微信公众号发布消息，今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满。具体内容如下：
洛阳白马寺关于4月5日、4月6日预约已满的提示
尊敬的游客朋友：
今明两日(4月5日、4月6日)白马寺线上门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进寺。尚未预约门票的游客可调整其他行程或选择4月6日之后日期，错峰出行。
给您造成不便敬请谅解!
洛阳白马寺
2024年4月5日
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