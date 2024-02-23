点亮古都“夜经济” ！洛阳开展“古都夜八点”品牌提升活动

到洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园欣赏国风演艺，在天心文化产业园、广州市场步行街打卡娱乐，到老城十字街、西工小街品尝特色美食……今年牡丹文化节期间，洛阳的夜间文旅产品将更加丰富。

到洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园欣赏国风演艺，在天心文化产业园、广州市场步行街打卡娱乐，到老城十字街、西工小街品尝特色美食……今年牡丹文化节期间，洛阳的夜间文旅产品将更加丰富。

洛报融媒记者3日从洛阳市文广旅局获悉，洛阳市已启动“古都夜八点”品牌提升活动，在今年牡丹文化节期间推出“夜游”“夜娱”“夜食”“夜购”“夜演”“夜拍”等6大业态110个推荐点位，进一步丰富夜间文旅产品供给，全面塑造“古都夜八点”文旅消费品牌，推动全市夜间文旅经济高质量发展。

据悉，“夜游”梳理了龙门石窟、洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、博物馆等景区(点)，大河荟文商旅综合体，步行街和市集等25个点位，包括沉浸式演艺、灯光秀、国风集市等活动。“夜娱”梳理了包含LiveHouse、小剧场、元宇宙电竞体验、体育健身4个类别16个点位，市民和游客可到小剧场听相声、脱口秀，到体育场馆运动健身。“夜食”梳理了五星级夜市、汤馆、地方特色餐饮等5个类别39个点位，提供多样化的餐饮和服务，让广大游客感受洛阳浓浓的烟火气。“夜购”梳理了特色文旅商品、大型商超2个类别16个点位，打造多元化夜间消费场景。“夜演”梳理了《唐宫乐宴》《明堂幻象》《寻迹洛神赋》等8个推荐剧目，以多姿多彩的夜间演艺、沉浸式体验等，为市民游客打造缤纷夜生活。“夜拍”推荐了洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、广州步行街等6个打卡点位，满足市民游客打卡拍照等需求。

今年牡丹文化节期间，洛阳还将按照突出差异化、特色化定位，重点推动洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、老城十字街、西工小街、广州市场步行街、天心文创园、龙门古街、环开元湖商圈、洛城中街、“繁华一方”步行街等特色夜间消费集聚区(街区)打造新场景、培育新业态、开展新体验，提升服务品质，开展多层次、多形式的文旅促消费活动，持续擦亮“古都夜八点”品牌。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，洛阳市将围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，进一步挖掘夜间文化旅游消费市场潜力，以“打造时尚消费新场景、展示文旅夜游新品牌、培育夜间文旅消费新热点”为重点，持续丰富夜间文旅产品供给，为广大游客特别是青年群体营造多元化、沉浸式文旅消费氛围，让古都夜色更动人。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李文渊 文/图)