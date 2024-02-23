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瓜分5万元现金奖励！“#总要来洛阳看牡丹”抖音话题挑战赛启动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 20:39

　　“花式宠粉”的洛阳又来啦！第41届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳再放文旅宠客大招！4月5日至5月5日，“跟着AI导游‘丹丹’游洛阳”即有机会瓜分五万元现金奖励。

　　本次抖音话题挑战赛由洛阳市委宣传部指导，洛阳日报社主办。活动期间，您可以通过抖音平台发布洛阳牡丹美景视频或用AI创作的洛阳城市风光、牡丹花海等主题视频，并加挂#总要来洛阳看牡丹抖音话题，就有机会瓜分5万元现金奖励。

　　牡丹花开又逢君！今年牡丹文化节期间，“AI导游‘丹丹’”邀请全国网友来挑战。总要来洛阳看牡丹，看国色争奇斗艳，倾城盛放，将您镜头定格下的那一最美瞬间，分享给五湖四海的朋友们。

　　参赛范围

　　活动面向全国各地的文旅爱好者，年龄、性别、职业不限，但必须遵守抖音平台规定和本次活动相关规定。

　　赛事时间

　　●赛事启动：4月5日

　　●作品征集、展播阶段：4月5日至5月5日

　　●评奖及奖金发放阶段：5月6日至5月31日

　　参赛方式：

　　参赛者可在4月5日至5月5日期间，将自己拍摄的洛阳牡丹美景、洛阳城市风光视频或用AI创作的洛阳城市风光、牡丹花海等主题视频，发布在抖音平台上，并加挂#总要来洛阳看牡丹抖音话题。

　　评选规则：

　　5月6日，大赛主办方会根据话题内所有发布视频的点赞量依次排序，评选出一等奖、二等奖、三等奖。

　　奖项设置：

　　一等奖50人，每人500元；

　　二等奖100人，每人200元；

　　三等奖100人，每人50元。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李雨璐 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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