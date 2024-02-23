花开时节，来洛阳古墓博物馆一起“寻龙”

正值牡丹文化节，为给各地游客带来更丰富的沉浸式体验，从4月4日起，洛阳古墓博物馆推出“古墓寻龙记”研学活动，带领大家在互动式游戏中一步步揭开古墓葬的神秘面纱。

正值牡丹文化节，为给各地游客带来更丰富的沉浸式体验，从4月4日起，洛阳古墓博物馆推出“古墓寻龙记”研学活动，带领大家在互动式游戏中一步步揭开古墓葬的神秘面纱。

空心砖上印模的龙，青石上雕刻的龙，墓室砖壁上绘制的龙……在洛阳古墓博物馆，龙可能出现在墓葬的多个区域，造型也呈现多样化，常见的有S形、兽形和蛇形。不过，最有意思的是与它搭配的“小伙伴”，如鱼、虎、蛇、玉璧等。

“汉代人尤其喜爱龙。”洛阳古墓博物馆研学教育部主任段跃辉介绍，当时龙的图案还没有被皇家垄断，普通平民也能用它，所以汉代人将龙的形象装饰到生活的各个领域，墓葬就是其中之一。不同造型的龙出现在不同位置，或与不同神兽搭配在特定的场景中，体现出不一样的寓意，期待大家通过“寻龙记”活动，能更加直观地感受中华文化的魅力。

“古墓寻龙记”每天2至3场，开场时间大致为9时30分、13时30分和17时30分，分为成人场、亲子场和晚间场，每场活动时长约120分钟。亲子场主要为亲子家庭开设，成人场要求18岁以上者报名，晚间场成人、儿童均可参与，您可根据自身需求通过该博物馆官方微信公众号报名参加。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 刘子新 文/图)