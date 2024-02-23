外地车辆轻微违停不处罚！洛阳开启“宠客”模式

4月3日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步丰富游客文旅体验，持续提升城市管理执法服务水平，洛阳开启“宠客”模式，推出外地来洛车辆轻微违停不处罚、新增1.5万余个临时泊位等便民举措。

花开花落二十日，一城之人皆若狂。第41届中国洛阳牡丹文化节已拉开序幕，洛阳城内宾客如潮。

4月3日，记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步丰富游客文旅体验，持续提升城市管理执法服务水平，洛阳开启“宠客”模式，推出外地来洛车辆轻微违停不处罚、新增1.5万余个临时泊位等便民举措。

赏花无忧，外地车辆轻微违停不处罚

根据美团、大众点评数据显示，今年牡丹文化节期间(4月1日至15日)，洛阳旅游订单量(含酒店民宿、景点门票、交通等)较去年增长约50%。为提升来洛游客文旅体验、减少其赏花停车的后顾之忧，洛阳城管部门将对外地来洛主城区范围内7座(含)以下机动车轻微违停行为只疏导不处罚。值得注意的是，多排停车、逆向停车、在人行道停车阻断通行等6种严重违停行为不在免罚范围。

●政策执行时间

2024年4月4日早8时至5月6日早8时。

●不予处罚范围

(一)洛阳主城区范围内；

(二)“豫C”号牌以外的小型机动车辆；

(三)不影响交通安全的情况下单排、顺向、有序停放。

●以下违停不属于轻微违停，不在免罚范围

1.在小区(单位)出入口、路口、机动车道、消防通道等位置停车或多排停车、逆向停车存在交通安全隐患的；

2.人行道停车阻断通行的；

3.公交车站周边停车影响公交车进出站的；

4.斜插、垂直于道路方向违停或在有空余泊位的停车场周边100米范围内违停的；

5.因机动车乱停乱放造成车辆缓行或交通堵塞的；

6.不配合城管人员违法行为劝阻的。

停车不愁，新增1.5万余个临时泊位

为给市民游客提供泊车便利，洛阳市城市管理局对交通枢纽及景区周边停车场(路段)情况进行摸排，共摸排停车泊位6.2万余个，其中包含设置的1.5万余个临时泊位。

“这1.5万余个临时泊位主要分布在王城公园、白马寺、龙门石窟等多个热门景区周边，可有效缓解群众停车难。”该局有关负责人同时提醒，为助力洛阳智慧旅游服务水平提质升级，目前“一码游洛阳”出行专题服务二维码已上线，如您需要寻找停车场、充电桩、加油站、酒店、景区等，均可通过扫码获得高效快捷的出行服务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）