洛阳市纪委常委会召开会议

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，以及省纪委、市委有关工作部署，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，以及省纪委、市委有关工作部署，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面落实党中央和省委、市委关于开展巡视巡察上下联动的有关要求，坚持问题导向，突出精准高效，严查快办巡视巡察移交的问题线索，确保党中央决策部署、省委和市委中心工作不折不扣落到实处。要坚决扛起生态文明建设监督责任，综合运用清单交办、集中监督检查等方式，压实整改责任，实行闭环整改，确保生态环境保护治理取得扎实成效，以有力监督推动河洛大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

会议审议了《2024年全市纪检监察机关开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作方案》，强调要严格落实领导班子成员和室主任接访下访包案包片工作制度，坚决纠治群众身边的不正之风和腐败问题。要突出监督重点，紧盯群众反映强烈、问题集中的行业和领域精准出击，坚决惩治各种损害群众利益的腐败行为。

会议对清明节期间值班值守、廉洁过节监督检查及办案安全工作进行了部署。强调要严格落实中央八项规定精神，聚焦重点部门、重点人员、重点场所，强化监督检查，以有力有效举措确保节日期间风清气正。要严格落实值班值守制度，强化审查调查安全工作，切实抓牢安全管控，真正做到过节不忘安全、过节不忘职责。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 闫雅静)