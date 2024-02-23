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洛阳博物馆“90后”讲解员荣获国家大赛一等奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 08:36

　　近日，首届“博协杯”全国博物馆讲解大赛决赛在浙江宁波落下帷幕，洛阳博物馆讲解员张林楠荣获专业组一等奖。

　　本届大赛由国家文物局指导，中国博物馆协会主办，自2023年12月启动后，来自全国各地各级的综合类、历史类、纪念类、考古遗址类、自然科技类博物馆的讲解员同台竞技，展开激烈比拼。

　　洛阳博物馆“90后”讲解员张林楠凭借优异的表现，层层晋级，最终入围决赛。决赛选手分为专业组和志愿者组两个组别，共有来自全国各地、各博物馆的100名选手参加比赛。

　　洛阳博物馆相关负责人介绍，随着越来越多的优秀青年讲解员不断涌现，博物馆正焕发出新时代的青春气息，推动优秀传统文化实现创新性发展、创造性转化。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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