洛阳启动“牡丹之约 法润洛城”专题法治宣教活动

日前，我市启动“牡丹之约 法润洛城”专题法治宣传教育活动。

日前，我市启动“牡丹之约 法润洛城”专题法治宣传教育活动。

根据部署，我市各级各部门将依托旅游资源，将普法与旅游景区建设结合，在景区景点融入法治元素和文化特色，让群众在游玩过程中受到法治文化的熏陶，在潜移默化中培育群众的法治信仰。

此次活动将聚焦群众需求，开展“精准普法基层行”活动，组织律师、公证员、人民调解员、法律服务工作者等普法志愿者送法进景区，采用悬挂横幅、播放法治宣传片、设置趣味游戏、设立法律咨询台等形式，重点宣传宪法、民法典、法律援助法、旅游法、消费者权益保护法等法律法规，满足群众法律服务需求，打造法治景区、平安洛阳，提升游客幸福感安全感体验感。

近年来，我市深入落实普法责任制，积极构建齐抓共管“大普法”格局。在此次活动中，我市各单位各部门将广泛开展社会治安、环境卫生、诚信经营、文明旅游、道路交通等方面法律法规的宣传教育活动，把履行职能、文明管理、严格执法、热情服务与普法相结合，提升旅游、餐饮、住宿等行业从业人员的法治意识，引导各行业经营者树立依法经营的法治观念，从源头上预防和化解涉旅矛盾纠纷。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李海芳）