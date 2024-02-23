“丝路友城”文创·非遗市集今日免费开放

昨日，作为今年牡丹文化节的一项联动活动，2024年“丝路友城”文旅发展合作交流活动在洛邑古城启动。

昨日，作为今年牡丹文化节的一项联动活动，2024年“丝路友城”文旅发展合作交流活动在洛邑古城启动。 昨日，作为今年牡丹文化节的一项联动活动，2024年“丝路友城”文旅发展合作交流活动在洛邑古城启动。 此次活动以“丝路友城 花开洛邑”为主题，由我市老城区发起，福建省泉州市鲤城区、广东省潮州市湘桥区、陕西省西安市碑林区、甘肃省张掖市甘州区、甘肃省酒泉市敦煌市、新疆维吾尔自治区吉木萨尔县共同参与。七个“丝路友城”通过文化交融、旅游互惠、好物互荐、宣介相推等方式，进一步搭建交流合作平台，实现资源互补、市场互建、客源互送，继承弘扬丝路精神、深度融入共建“一带一路”大格局，推动友城在文旅发展合作等方面实现可持续发展。 启动仪式后，“丝路友城”文旅交流座谈会在洛邑古城举行，七地分享各自文旅发展经验，共同探讨文旅发展新方向。当晚，洛邑古城内举办丝路文化交融展演。 该活动的“丝路友城”文创·非遗市集今日在洛阳汉服研究院东广场举行，免费向市民和游客开放，现场设置“丝路友城”友好城区及洛阳各县区的文旅、文创、非遗展销区，全面展示各地旅游文化资源、特色美食、非遗传承人现场技艺等。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石智卫)