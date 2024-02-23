洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“丝路友城”文创·非遗市集今日免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.03 08:25

　　昨日，作为今年牡丹文化节的一项联动活动，2024年“丝路友城”文旅发展合作交流活动在洛邑古城启动。

　　此次活动以“丝路友城 花开洛邑”为主题，由我市老城区发起，福建省泉州市鲤城区、广东省潮州市湘桥区、陕西省西安市碑林区、甘肃省张掖市甘州区、甘肃省酒泉市敦煌市、新疆维吾尔自治区吉木萨尔县共同参与。七个“丝路友城”通过文化交融、旅游互惠、好物互荐、宣介相推等方式，进一步搭建交流合作平台，实现资源互补、市场互建、客源互送，继承弘扬丝路精神、深度融入共建“一带一路”大格局，推动友城在文旅发展合作等方面实现可持续发展。

　　启动仪式后，“丝路友城”文旅交流座谈会在洛邑古城举行，七地分享各自文旅发展经验，共同探讨文旅发展新方向。当晚，洛邑古城内举办丝路文化交融展演。

　　该活动的“丝路友城”文创·非遗市集今日在洛阳汉服研究院东广场举行，免费向市民和游客开放，现场设置“丝路友城”友好城区及洛阳各县区的文旅、文创、非遗展销区，全面展示各地旅游文化资源、特色美食、非遗传承人现场技艺等。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
    预防“长发公主综合征”,家长莫大意
        近日，浙江一名5岁女孩确诊“长发公主综合征”的相关话题冲上微博热搜。
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院挂牌两大省级新生儿筛查分中心
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院开展“中国麻醉周”义诊活动
  • ·怎样预防骨质疏松？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 关于2024年清明节放假安排的通知
  • 洛阳举行2024年高质量创建全国文明城...
  • 洛阳今年将新建65个邻里中心 改造提升...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究保交楼、...
  • 计划年底前投入试运行！洛阳涧西、涧...
  • 覆盖热门旅游景区和繁华地点！洛阳37...
  • 4月3日牡丹花情预报
  • 我市公积金支付首付款首笔业务办结
  • 20余场活动！2024牡丹文化节促消费活...
  • 洛阳市城管局：实现7.8万余个停车位管...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市收取网约车GPS服务费是否合规？
    翠云峰森林公园泄洪渠烂尾威胁小区安全
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    老城丽景门

    雨后牡丹

    含苞待放的牡丹

    魅力洛阳夜色美
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605