计划年底前投入试运行！洛阳涧西、涧东水厂提标改造工程开工

2日，洛阳市涧西、涧东水厂提标改造工程开工。

2日，洛阳市涧西、涧东水厂提标改造工程开工。洛阳市中心城区供水水质提升工作是洛阳市委、市政府部署实施的重大民生项目，总投资7.96亿元，由洛阳北控水务集团自筹资金建设。洛阳市正通过高新水厂二期扩建工程、故县水库引水工程向邙岭水厂调水工程、水厂提标改造深度处理工程等三大工程，积极推进中心城区供水水质提升工作。截至目前，高新水厂二期扩建工程已经完工。

为加快推进中心城区水质提升工作，2023年，洛阳市城市管理局专门邀请清华大学、同济大学、北京自来水集团技术研究院等城市供水领域的专家深入交流论证，进一步明确了中心城区供水水质提升的方向路径，即用足优质地表水，合理使用地下水，全力保护水资源，供应更“软”优质水，健全完善地表、地下双水源供水保障体系，实现地表水和地下水的“双水源、双提升、双提质”供水目标。

为了降低自来水硬度，洛阳北控水务集团积极引进超滤纳滤深度处理净水工艺，实施关林水厂、涧东水厂、涧西水厂提标改造工程，应用先进技术，在深度处理地下水上下功夫。

涧西、涧东水厂提标改造工程是洛阳市中心城区水质提升工作的重要项目之一，是继关林水厂提标改造后又一进行深度处理的水厂，由洛阳北控水务集团筹资1.75亿元建设。

涧西、涧东水厂是洛阳市以地下水为水源的自来水厂，通过引入当前先进的水处理工艺进行提标改造，增加超滤纳滤双膜深度净水处理工艺和设备，能够有效降低地下水硬度。

洛阳北控水务集团相关负责人表示，“超滤纳滤双膜法”深度处理可降低地下水硬度，改善饮用水口感，自来水烧开后水垢会明显减少。

涧西、涧东水厂提标改造工程计划8月底前完成土建施工，12月底前完成设备安装调试，投入试运行。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 崔建宇）