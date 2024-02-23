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洛阳市民政局：建成298个邻里中心 不断增强自我运营能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 22:15

　　建成298个邻里中心，打通便民利民“最后一公里”……洛阳市民政局积极探索新思路新举措，在按照片区、社区、小区三级模式建设邻里中心的同时，将政务服务、公共服务、商业服务等嵌入邻里中心，切实增强社区居民生活便利度。

　　在实际工作中，洛阳市民政局坚持政府主导、市场运作，积极引入市场主体，探索建立灵活多样的投融资模式和建设运营管理机制，推动社区公共服务供给更多元高效。如通过设立免租培育期、低租等方式，吸引市场主体直接入驻，以免费或者优惠价有偿方式，为群众提供优质专业公共服务。

　　同时，洛阳市民政局还把邻里中心建设与“三自”组织培育相结合，更加注重发挥群众力量，让群众成为社区公共服务的主体。目前，我市在邻里中心经常性开展活动的“三自”组织达到4900余支，初步实现了“引导民众向中心靠拢、民心向中心汇聚、民意在中心实现”。

　　下一步，洛阳市民政局将持续聚焦“一老一少一青壮”群体，优化服务功能；坚持“群众需要什么，邻里中心有什么”“群众缺什么，邻里中心补什么”的原则，推进资源下沉；积极对接引进行业知名企业，统筹同类项目进行整体打包运营，抓好邻里中心商业管理模式创新，增强自我运营能力；充分动员新乡贤、科技人才、教师、先进模范等能人力量，孵化培育“三自”组织，以社区生活品质提升促进城市品质跃升，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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