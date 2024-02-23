1日，市长徐衣显主持召开专题会议研究保交楼、安置房建设等工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，认真落实中央和省委省政府部署要求，强化有解思维，创新工作方法，多措并举合力保交楼、惠民生。

徐衣显主持召开专题会议研究保交楼、安置房建设等工作

集中攻坚破解难题保障群众幸福安居

依法依规严格监管着力打造民心工程

1日，市长徐衣显主持召开专题会议研究保交楼、安置房建设等工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，认真落实中央和省委省政府部署要求，强化有解思维，创新工作方法，多措并举合力保交楼、惠民生。

会议听取了保交楼、安置房建设等工作推进情况汇报，逐区、逐项目研究存在问题、解决路径等，安排部署了下步工作。徐衣显指出，保交楼和安置房建设工作事关人民群众切身利益，是重要政治任务和重大民生工程。各级各部门要提高站位、人民至上，进一步树牢以人民为中心的发展思想，践行正确政绩观，抓住政策机遇期，紧盯目标任务，强化工作统筹，在保证工程质量和施工安全的前提下，依法依规、高质高效推进保交楼工作和安置房建设，保障群众实现“安居梦”。要有解思维、破解难题，用足用好中央专项借款，发挥房地产融资协调机制作用，加强政银企融资协商，提高“白名单”推送质量，有效盘活存量资产，积极引入社会资本，统筹解决共性问题，精准解决个性问题，打通项目难点堵点，为项目建设营造良好环境。要压实责任、合力攻坚，牢固树立“一盘棋”思想，按照“一楼一专班”“一楼一方案”原则，压实县区属地责任、部门监管责任、企业主体责任，强化府院联动机制，紧盯节点、倒排工期、挂图作战、强力攻坚，统筹实施水电气及路网配套建设，确保项目早竣工、早惠民。要严格监管、防范风险，将审计监督、质量管理贯穿保交楼和安置房建设全过程，聚焦资金使用、工程质量、政策落实等，加强源头性预防、全流程跟进、常态化监督，确保资金管理规范、项目质量过硬，打造政府放心、群众满意的民心工程。要宣传引导、回应关切，学习借鉴“枫桥经验”“浦江经验”，聚焦群众反映突出问题，加强政策宣传解读，定期公布项目进度，积极做好答疑解惑，主动回应社会关切，用心用情做好群众疏导工作，营造良好舆论氛围，确保社会大局和谐稳定。

张玉杰、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)