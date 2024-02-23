20余场活动！2024牡丹文化节促消费活动来了

洛报融媒记者2日从洛阳市商务局获悉，即日起至5月，洛阳市将组织开展“青春洛Young 潮享消费”2024牡丹文化节促消费活动，着力扩大本地名优产品推广，优化特色餐饮供给，点亮“夜经济”，繁荣“她”经济，最大限度促进文旅“流量”转化。

洛报融媒记者2日从洛阳市商务局获悉，即日起至5月，洛阳市将组织开展“青春洛Young 潮享消费”2024牡丹文化节促消费活动，着力扩大本地名优产品推广，优化特色餐饮供给，点亮“夜经济”，繁荣“她”经济，最大限度促进文旅“流量”转化。

本次促消费活动将推出全城联动打折狂欢嗨购节、“武皇盛宴”餐饮沉浸式消费、“城市礼物”洛产推广、全省老字号嘉年华等20余场活动，亮点如下——

全城联动打折狂欢嗨购节

活动时间：4月1日至5月5日

活动地点：全市重点商圈、特色商业街区

活动内容：美团、支付宝等线上平台，联动全市重点商圈发放500万元的消费券、打车券、红包补贴等优惠，满足游客“吃住行游购娱”消费需求；按照一街区一特色，采取“演艺+体验”的形式，让游客感受浓厚的文化氛围和互动式演绎体验，解锁消费新场景的“流量密码”。

“城市礼物”名优产品推广活动

活动时间：4月至5月5日

活动地点：各重点景区以及酒店

活动内容：以“国货经典·潮品焕新”为主题，在应天门北广场开展老字号嘉年华活动，以中华老字号、河南老字号、洛阳老字号产品为重点，兼顾非遗、文创、预制菜及特色产品，开展集中展销，推广优质精品国货及优秀民族品牌；在国家牡丹园等，组织食品协会、老字号企业、特色文创企业等开展牡丹系列名优产品展览，提升“洛阳品牌”影响力。