覆盖热门旅游景区和繁华地点！洛阳37家24小时营业药店启用

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，即日起，洛阳在热门旅游景区附近和繁华地点启用37家24小时营业药店，并公布具体地址和联系方式。

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，即日起，洛阳在热门旅游景区附近和繁华地点启用37家24小时营业药店，并公布具体地址和联系方式。

这些药店在保证夜间营业的同时，还可为突发状况出现发热、中暑、消化不良等情况的人员提供用药咨询和免费使用对症急救药品服务，以及免费使用碘伏、酒精、创可贴等轻微创伤所需消毒用品，全力保障来洛游客和市民夜间用药需求和急救需要。