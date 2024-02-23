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同比增长7.72%！洛阳一季度新增经营主体27924户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 17:02

　　今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，今年第一季度，全市新增经营主体27924户，同比增长7.72%，实现“开门红”。截至3月底，洛阳实有经营主体72.88万户，同比增长6.13%。

　　近年，洛阳保主体、激活力，始终站位“放管服效”改革前沿关口，相继在全省率先出台经营主体准入准营退出21条举措，“先证后查”“承诺换证即可准营”“全市通办+智能审批”等便民利企新政策；成功申请国家总局将“不冠行政区划企业审批权”下放洛阳，成为全省唯一拥有此项审批权的省辖市；持续开展培育壮大经营主体行动，进一步激发了市场活力和动能，为实体经济健康发展筑牢根基。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，今年将持续深改革、优环境，发展壮大经济主体，千方百计服务经营主体量增质优。巩固推进标准化、智能化审批，推动形成全市统一的准入制度；推出深化商事制度改革新举措，探索经营主体登记确认制改革，持续推进电子营业执照跨区域、跨部门、跨行业共享应用；加大集中审批、并联审批力度，不断提升政务服务标准化便利化水平；优化“年报+”服务，确保企业年报公示率在90%以上；开展“个体工商户服务月”活动，推行市场主体“承诺制注销”“代位注销”等举措，确保完成“河南省营商环境评价保持优秀等次、全年新设10万户经营主体”两项目标。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 韩旭 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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