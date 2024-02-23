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洛阳喊您赏牡丹 这份攻略请收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.02 11:47

　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”每年四月，洛阳就成为牡丹的“主场”。大街小巷、公园人家，绝色牡丹如仙子般盎然绽放，向世人展示着炽烈如火的绝色风华。

(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄)

　　第41届中国洛阳牡丹文化节正式开幕，神都洛阳的璀璨辉煌与国色牡丹的绚丽多姿火爆出圈，洛阳也正式向您发出邀请：牡丹花已开，神都邀您来！

　　来洛阳去哪赏花？目前牡丹花情怎么样？门票价格及交通情况如何？这份赏花攻略您一定要收好！

　　赏花推荐地一：王城公园

　　历史悠久牡丹奇 动物乐园超有趣

　　作为首届牡丹花会发源地，王城公园是洛阳最早的牡丹观赏园，也是历届牡丹文化节赏花主会场之一。

　　这里有栽种于上世纪50年代的“元老级”牡丹洛阳红，植株高大、蔚为壮观的“大牡丹林”，冠幅最大、单株开花最多“傲视”全园的紫斑牡丹，王城自育品种“混血”牡丹洛女妆，还有比脸还大的八束狮子等稀有品种，更有罕见“网红”绿牡丹春柳。

　　目前，公园早春牡丹已热烈盛开，主要集中在沉香楼牡丹观赏区。如果清明节假期您来此赏花，建议到沉香楼、牡丹仙子、桥北王城春早牡丹观赏区，在这里可以看到网红绿牡丹春柳、万花盛、二乔、蓝月亮、珊瑚台、黑海撒金、金桂飘香、墨楼争辉、凤丹、明月花、彩绘、鲁粉、迎日红等多个品种。

　　除了观赏牡丹，在王城公园，您还可以玩摩天轮、过山车、大摆锤、环山列车等游乐设施，看华南虎、白虎、大象、长颈鹿、河马、犀牛等动物，赏花游园乐趣十足。

　　赏花期间，王城公园将举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，不仅有行进式历史实景剧《王城大典》，还有“盛世编钟 华夏乐舞”“凤舞霓裳”“环球飞车”“梦幻大飞轮”“海狮的魔力时刻”“海洋奇遇记”“潮玩机甲”“蛋仔星球”等特色演出节目。

　　演出节目单如下：

　　票价：2024年4月1日至5月5日50元/人次，可免费进动物园。

　　地址：洛阳市西工区中州中路312号。

　　景区营业时间

　　大门、西门：6:00-21:30停止检票时间：21:00；

　　北门: 7:00-19:00停止检票时间: 18:30。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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