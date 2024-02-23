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古韵今风共融！第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式上演盛世隋唐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报客户端 2024.04.02 10:25

　　河南日报客户端记者 陈学桦 王雪娜 见习记者 高雅

　　4月1日，第41届中国洛阳牡丹文化节在上阳宫文化园开幕。本届牡丹文化节由省人民政府主办，省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，主题为“牡丹花开又逢君”。

　　此次开幕式演出以短片拍摄为主导，并巧妙地结合线上传播，旨在进一步拓宽牡丹文化节的影响力。晚会巧妙融入洛阳深厚的文旅特色，让盛唐文化的辉煌、牡丹花的绚丽以及工业遗迹的沧桑的等元素在演出中相互辉映，共同呈现洛阳的多层次、多维度的文旅风采。

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“神都花事”嘉年华

传承千年古城的无穷魅力

　　开幕式以盛唐文化为基调，以国风、国潮、时尚、青春为主题，通过歌舞、群舞等形式展现洛阳牡丹盛景和年轻态的牡丹文化，为线上、线下观众打造一场别开生面的“神都花事”嘉年华。在节目编排上，历史与现代、青春与厚重相得益彰，现场舞台与录制短片交互呈现，通过全媒体平台直播的形式，让观众沉浸于不同时空的牡丹光影秀中，感受洛阳千年古城的无穷魅力。

　　开场歌舞《花盛洛阳城--清平调·李白》拉开整场演出的序幕。群舞《春日赏花》以刘禹锡的《赏牡丹》为灵感，用舞蹈语言再现“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的盛景；女子群舞《簪花仕女》则以《簪花仕女图》为创意源，将盛唐时期人们簪花赏牡丹的经典画面呈现在观众眼前。

　　国风少年刘宇的亮相，也是开幕式的一大亮点。他通过歌曲《灿照花海》讲述以花传情的浪漫故事。节目中，古今青年男女游园赏花场景与AI动漫成像等现代生活场景相互交织，展现时空交错的魅力；段奥娟携歌曲《花开忘忧》亮相开幕式，以牡丹花为线索，带领观众穿越时空，感受洛阳人的艰苦奋斗精神与家国情怀；而歌曲《寻洛》则将古城美景与悠长曲调相融合，展现国风洛阳的魅力。

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AI与文化互融

用科技彰显洛阳文旅风采

　　值得一提的是，奇幻文旅AI微电影《锦鲤与花神》首次亮相。该节目借助AI技术的神奇力量，让鲤鱼跃龙门的故事与牡丹仙子相结合，牡丹花门与龙门、小鲤鱼跳龙门等经典元素，与牡丹花神等形象交相辉映，让观众在享受故事的同时，也能领略到技术的精彩。

　　河洛大鼓与RAP演唱《百戏争春图》则带领观众感受古时集市的热闹场景。RAP与古法杂技、古法魔术相结合，通过古今碰撞展现神都洛阳的烟火气。此外，开幕式现场还上演以洛阳十三朝古都为背景，展示历代经典服饰韵味的情景汉服演艺秀《神都霓裳》《春意绽放》，吟诵《盛诗洛阳》利用与洛阳相关的古诗词，以洛阳文旅独有的深厚古今文化大IP，引领群众与主会场相互呼应，形成接连不断的群众大朗诵，带来声势震天的牡丹颂。

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　　压轴节目《点蕊》赏花仪式作为第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式的璀璨亮点，无疑吸引了众多关注。仪式上，特邀市民与游客代表共同为牡丹花蕊染色，点亮启动装置，牡丹花开所寓意的繁荣盛世画卷徐徐展开。通过营造全城迎宾的热烈氛围，热情欢迎每一位宾客莅临牡丹文化节，让他们能够深切感受到洛阳作为东道主的文旅魅力。相信，无论是洛阳的深厚历史文化，还是牡丹的娇艳盛开，都为游客们留下难忘的回忆。

　　据悉，本届文化节活动自4月1日起持续至15日，为广大游客呈现一场场精彩纷呈的文化盛宴。而赏花期更是从3月21日一直持续至5月5日，长达一个半月的时间，让游客们有足够的时间领略洛阳牡丹的国色天香，并通过这场盛大的牡丹文化节，让更多的游客来感受这座千年古都的深厚文化底蕴和独特魅力。①
[ 责任编辑：潘亮 ]
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