徐衣显主持召开市政府第24次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第24次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，研究市政府闭环落实推进机制完善、特色商业街区建设运营、民宿消防安全管理等工作。

市政府第24次常务会议要求

完善闭环机制推动政府工作创造性落实

打造特色街区助力城市经济高质量发展

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第24次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，研究市政府闭环落实推进机制完善、特色商业街区建设运营、民宿消防安全管理等工作。

会议传达学习了习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话等精神。徐衣显强调，要站位发展大格局，抢抓发展新机遇，加强政策对接、项目链接、工作衔接，一以贯之抓好党中央推动中部地区崛起一系列政策举措的贯彻落实，更好融入和贡献新发展格局。要抓牢高质量发展首要任务，大力发展新质生产力，深化要素市场化改革，推动发展绿色低碳转型，扎实推进乡村全面振兴，大力发展新文旅业态，奋力在高质量发展赛道上跑出加速度、实现更出彩。

会议研究了市政府重点工作闭环落实推进机制完善等工作。徐衣显强调，要扛牢责任强担当，坚决落实中央、省委决策部署，按照市委具体布置要求，推动各项工作创造性落实、创新性转化，在现代化洛阳建设中扛起更大担当、展现更大作为。要完善机制提效能，严格落实“三重一大”决策制度，健全完善议事决策、督导考评等管理机制，确保各项工作统筹有力、衔接有序、规范高效。要不折不扣抓落实，发挥领导干部“关键少数”作用，率先垂范、冲在前沿、干在一线，以务实作风深度研究工作，以“有解”思维破解瓶颈问题，以实干实绩实效交出发展过硬答卷。

会议研究了特色商业街区建设运营工作。徐衣显强调，提升特色商业街区建设运营水平，对做优城市功能、提升城市品质、发展城市经济具有重要意义。要规划引领、突出特色，以“城市提质、片区改造”为牵引，按照“一街区一特色”原则，挖内涵、微改造、精提升，延续街区文化脉络，提升城市形象品位。要建管并举、丰富业态，顺应文旅消费新理念、新需求，结合街区目标定位，科学调整业态结构，丰富主题集市、沉浸剧场、网红餐饮等沉浸式新业态新场景，着力引流量、聚人气、扩消费。要运营前置、塑造品牌，强化市场意识、效益思维，用好市场化手段，招引专业化团队，打造商业化品牌，引领消费新热潮，增强城市新魅力。

会议研究了民宿消防安全管理工作。徐衣显强调，民宿产业是文旅融合新业态、产业发展新赛道，要积极学习借鉴外地先进经验，建立健全民宿产业经营审批管理机制，明晰民宿产业准入、报建、经营等流程，推动民宿产业规范有序发展。要坚持预防为先，突出防消结合，制定出台民宿消防安全管理导则、实施细则，定期开展隐患排查专项整治，层层压实主体责任、监管责任和属地责任，构建群防群治的安全保障体系。

会议还研究了全国先进农机装备产业基地建设、市政府办公室2024年工作要点等。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)