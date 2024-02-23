昨日上午，市政府党组(扩大)会议召开，传达学习习近平总书记近期重要讲话和中央重要会议精神等，研究省委巡视交办事项整改、市委重要部署落实和市政府党组关于党的建设、意识形态、信访稳定等工作。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议

坚定信念勇于革命激发干事创业动力活力

边巡边改立行立改增强政治自觉行动自觉

昨日上午，市政府党组(扩大)会议召开，传达学习习近平总书记近期重要讲话和中央重要会议精神等，研究省委巡视交办事项整改、市委重要部署落实和市政府党组关于党的建设、意识形态、信访稳定等工作。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记重要文章《时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底》等精神。徐衣显强调，市政府党组要始终坚定管党治党的战略清醒和战略自觉，深刻学习领会“六个如何始终”的实质内涵和实践要求，坚定理想信念，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，铸牢对党忠诚，牢记“三个务必”，把从严管理监督和鼓励担当作为高度统一起来，形成奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围和生动局面。

会议传达学习了3月29日中共中央政治局会议精神，研究了省委巡视交办事项整改等工作。徐衣显强调，做好巡视整改工作，肩负的是政治责任，体现的是政治担当。市政府系统各级各部门要提高政治站位，把做好巡视交办事项整改工作作为贯彻落实中央、省委、市委关于巡视工作要求的具体行动，作为政府系统持续转作风、提能力的有力举措，真正把思想摆进去、把工作摆进去、把责任摆进去，以抓好巡视整改的实际行动践行“两个维护”。要坚决彻底整改，紧盯巡视交办问题，成立整改专班，建立整改台账，逐项细化“三个清单”，挂图作战、对账销号、闭环督导，做到任务到人、责任到岗、措施到位，确保高质量高标准完成整改任务。要扎紧制度笼子，聚焦政策落实、权力运行、制度建设等，规范投资管理，完善审批流程，健全决策机制，织密织紧监管“防护网”。要守牢底线红线，扛牢主体责任，加强家风建设，接受各方监督，养成在监督约束下工作、生活的习惯，树立政府良好形象。

会议研究了市政府党组关于党的建设、意识形态、信访稳定等工作。徐衣显强调，要牢记“党之大计”、心系“国之大者”，把坚持和加强党中央集中统一领导作为最高原则，忠诚为党护党，全力兴党强党。要扎实履行党建责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推动全面从严治党“四责协同”落地落实。要认真落实意识形态“一岗双责”，用好交互式网络平台，创新融媒体宣传方式，充分发挥政治引领和政治保障作用，营造良好社会环境，凝聚团结奋斗磅礴力量。要落实“四下基层”制度，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入研究新时代信访工作特点和规律，聚焦重点难点，强化源头治理，改进工作方式，确保社会大局和谐稳定。

会议还研究了市委决策部署落实情况、市政府党组会议组织机制完善等工作。徐衣显强调，要认真落实《中国共产党党组工作条例》，坚持党对一切工作的领导，切实发挥党组把方向、管大局、保落实作用。要坚持对标对表，完善党组制度机制，真正把市委重要部署转化为任务清单、行动方案、实际成效，不断开创现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)