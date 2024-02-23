洛阳市优秀群体代表受邀参加第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式

昨晚，夜幕下的上阳宫文化园古今交融、灯光璀璨，第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式在这里隆重举行。

昨晚，夜幕下的上阳宫文化园古今交融、灯光璀璨，第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式在这里隆重举行。

当晚，我市科技工作者、优秀企业家、教育工作者、文旅工作者、医务工作者、道德模范、劳动模范、拥军模范、优秀青年、优秀乡贤、基层民警等代表受邀参加开幕式，共同见证盛会开幕，共享一场视听盛宴，感受到了浓浓的关爱和礼遇。大家纷纷表示，市委、市政府的关爱让人倍感温暖和振奋，也激励着大家接续奋斗，今后将以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，为不断开创现代化洛阳建设新局面贡献更大力量。

“受邀到现场参加开幕式，我感到十分激动，感谢市委、市政府对科技工作者的礼遇和关爱。”中原学者、机械装备先进制造河南省协同创新中心主任邱明表示，今后她将带领团队聚焦高端轴承自主化领域，着力攻克一批卡脖子的关键核心技术，推动更多科技成果落地转化，努力实现从“并跑”到“领跑”的转变。

“作为科技工作者代表参加牡丹文化节开幕式，我很自豪，市委、市政府对科技工作者的关爱让我倍感温暖。”全省青年创新创业大赛获奖者代表、洛阳京师睿道智能科技有限公司总经理南昊表示，洛阳近年营造出浓厚的尊才、爱才、惜才氛围，让他们这些青年科技工作者深刻感受到了一个工业大市开放包容的真诚姿态，有了更加强烈的事业心和使命感。今后，他将继续招揽全国各地的青年人才加入团队，加大研发投入力度，力争成为“AI+”青少年身心健康领域的创新龙头，为洛阳高质量发展贡献更多智慧和力量。

“受邀参加牡丹文化节开幕式，并作为市民代表上台为牡丹画卷‘点蕊’，我由衷感到骄傲、自豪！”河南省道德模范付会斌说，新的一年，他将一如既往地坚持慈心厚德做好人、善行义举做好事，将社会公益活动持续开展下去，把见义勇为精神传承下去，通过自己的实际行动，让更多的人关注公益、传递爱心，让“志愿服务之光”点亮城市的每个角落。

33岁的李晓明2018年返乡创业，在宜阳县成立河南零土零粗粮食品加工有限公司，带动30余名当地群众就业。“受邀来到开幕式现场，我感到非常荣幸，感谢市委、市政府对我们的关爱。”优秀乡贤代表、河南零土零粗粮食品加工有限公司总经理李晓明说，今后他将努力发展壮大企业，让更多村民实现家门口就业，带动乡亲们增收致富。

“往年都在家里看牡丹文化节开幕式的直播，今年有幸受邀来到现场，心里既激动又温暖。”全国五一劳动奖章获得者、河南科技大学第一附属医院护理首席专家史素玲表示，在今后的工作中，她将当好表率，尽职尽责，始终把病人的满意作为工作的第一标准，把病人的需求当作第一选择，用心爱护患者，努力在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。

重点文旅企业代表、“镇捣蛋”文创主理人孟庐陵深深感受到了党和政府对文旅工作者的重视与关爱。他说，近几年，洛阳大力发展新文旅产业，为本地文旅工作者提供了难得的发展机会，文旅工作者们越来越有干劲儿。“文化旅游发展，越来越看重创意，洛阳有丰富的历史文化资源，对文创产品开发者而言是一个富矿，今后我将努力用创意讲好‘洛阳故事’，为文旅文创融合发展贡献更大力量。”孟庐陵说。

“能够受邀参加牡丹文化节开幕式，我有满满的获得感和幸福感。”洛阳与爱同行公益团队负责人白英平说，第41届中国洛阳牡丹文化节的大幕已经拉开，洛阳将迎来更多的游客，她将带动身边亲友加入志愿服务的队伍，以饱满的热情和周到的服务向中外游客展现古都洛阳的文明形象。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 李晓楠 首席记者 白云飞)