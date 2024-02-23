蹦唐迪、月老招亲……洛阳隋唐城遗址植物园最全节目单来啦

看一场绝美的水上打铁花和“月老”“诗仙李白”等一起蹦唐迪……刚刚过去的双休日，洛阳隋唐城遗址植物园内花开成片，游人如织，好不热闹。
看一场绝美的水上打铁花和“月老”“诗仙李白”等一起蹦唐迪……刚刚过去的双休日，洛阳隋唐城遗址植物园内花开成片，游人如织，好不热闹。
看一场绝美的水上打铁花和“月老”“诗仙李白”等一起蹦唐迪……刚刚过去的双休日，洛阳隋唐城遗址植物园内花开成片，游人如织，好不热闹。
4月1日，记者从隋唐城遗址植物园获悉，今年牡丹文化节赏花期期间，该园举办以“梦回隋唐，丹香光影”为主题的“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动。
活动分日游、夜游两条主线展开。其中，日游以观赏牡丹和实景演出为主，既有花神迎宾、贵妃赏花等沉浸式赏花活动，也有番邦喷火秀、禅宗少林武术等精彩表演；夜游则以观赏彩灯和滴翠湖水系实景演出为主，推出非遗打铁花、牡丹阁月老招亲、国色唐潮狂迪音乐会等特色互动表演，让游客沉浸式体验盛唐时期的繁荣景象。
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